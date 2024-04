ll Generale di Corpo D’Armata Salvatore Luongo in visita al Comando Provinciale di Arezzo

Arezzo, 26 aprile 2024 – Il Generale di Corpo D’Armata Salvatore Luongo nella giornata del 24 aprile, si è recato in visita alla caserma intitolata alla M.O.V.M. Appuntato dei Carabinieri “Carmine Della Sala”, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Arezzo.

L’Alto Ufficiale è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Claudio Rubertà, da tutti gli Ufficiali in servizio nella provincia, dal personale della sede, da una rappresentanza di militari di ogni ordine e grado dei reparti della provincia e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Il Generale Luongo, alla presenza del Comandante della Legione Carabinieri Toscana Gen. Brig. Lorenzo Falferi, nel portare il proprio saluto a tutti i Carabinieri della provincia, ha ringraziato il personale per il quotidiano impegno costantemente e proficuamente profuso, soffermandosi sull’importanza della credibilità istituzionale, riconducendola sostanzialmente a quella di ogni suo singolo componente, fondamento del rapporto di fiducia tra l’Arma e i cittadini, e ringraziando i familiari dei militari per la loro capacità di condividere i sacrifici giornalmente affrontati.

Il Generale Luongo ha rivolto un particolare saluto anche all’Arma in congedo, rammentando l’importanza e la forza, del legame tra questi ed i colleghi ancora in servizio attivo.

Il Comandante Provinciale, Col. Rubertà, a sua volta ha espresso un particolare ringraziamento al Comandante Interregionale Podgora per la sua presenza tra i Carabinieri di Arezzo e per le espressioni pronunciate nel suo saluto e ha evidenziato il costante sforzo profuso da tutti i Carabinieri della provincia, a tutela della legalità e per rispondere con sempre maggiore efficacia alla crescente domanda di sicurezza dei cittadini.

Il Generale Luongo, nel pomeriggio si è recato anche in Cortona, dove, ricevuto dal comandante Cap. Antonio De Santis, ha visitato la locale Compagnia Carabinieri, portando il suo saluto a tutti i militari.