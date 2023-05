Lions Club Firenze: 70 anni di servizio celebrati con un dono alla città

Firenze, 18 maggio 2023- Hanno festeggiato alla grande il 70esimo anno dalla fondazione del loro Club i soci del Lions Firenze, scegliendo di donare alla città di Firenze un parco motorio all’interno del Giardino dell’Orticultura. Stiamo parlando di 8 macchine messe a disposizione della cittadinanza tutta, dedicate ad adulti e anziani che vogliano riscoprire il piacere di fare esercizio all’aria aperta e in sicurezza.

“Con questo dono - ha spiegato il presidente Lions Roberto Torelli -, abbiamo voluto confermare il forte legame che il nostro Club ha con la sua città, in una visione di benessere sostenibile per la cittadinanza”. I festeggiamenti del 70esimo si sono aperti in realtà già con il convegno nella Sala del Pegaso del Palazzo della Regione in piazza Duomo, dal titolo “Il valore propositivo dell’associazionismo nella nostra comunità”, a cui sono intervenuti i rappresentanti delle istituzioni e di molte realtà del Terzo Settore: Sara Funaro, assessora al Welfare del Comune di Firenze, Andrea Giorgio, assessore all’Ambiente, Cristiano Balli, presidente del Quartiere 5, Luigi Paccosi, presidente del CESVOT, Ginevra Chieffi direttrice della Fondazione Solidarietà Caritas, Benedetta Fantugini, presidente della Fondazione Casa Marta, Maria Grazia Giuffrida, presidente dell’Istituto degli Innocenti, Leonardo Berni presidente del Banco Alimentare della Toscana e Don Elia Carrai della Misericordia di Firenze. I tavoli tematici erano moderati da Duccio Moschella de La Nazione.

“Il Giardino dell’Orticultura -ha concluso il presidente Torelli- è già da anni seguito dal Lions Club Firenze e dal Leo Club Firenze; prima del Parco motorio era infatti già stata collocata una statua di Pinocchio in occasione del gemellaggio con il Club di Kyoto Shimei e lo scorso anno era stata restaurata e riattivata la fontana del Tepidarium”. Per tutti coloro che volessero imparare a utilizzare le macchine del Parco motorio, a partire dal 15 maggio, ogni lunedì, mercoledì e sabato dalle 9 alle 11 sarà a disposizione un istruttore.

Caterina Ceccuti