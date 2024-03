Trent’anni fa, il 14 marzo 1994, la rivoluzione nell’informatica: così nasceva Linux

Firenze, 14 marzo 2024 - Come tutte le rivoluzioni che si rispettino, soprattutto in campo informatico, anche quella di Linux è nata 'in un garage', o meglio in una cameretta. Era il 1991 quando Linus Torvalds, uno studente di informatica finlandese, postava sulla piattaforma Usenet l'annuncio di aver creato un nuovo sistema operativo. Era il 14 marzo del 1994 quando venne rilasciato Linux 1.0.0. la cui filosofia dell'open source gli fece avere un grande successo, e i cui 'derivati' oggi sono ovunque, dai supercomputer al rover lanciato su Marte. Dal passato al presente. Nell’era dell’informatica e degli smartphone, le idee che vengono sviluppate per facilitarci la vita non mancano. Oggi la rivoluzione passa soprattutto attraverso le app. Ne è un esempio Harmoney, la nuova applicazione che avrà l’obiettivo di insegnare la gestione della vita economica e del risparmio ai giovani, studenti e under 30. Il progetto nasce da quattro giovanissimi per dare una svolta ad un contesto, quello italiano, in cui un buon livello di alfabetizzazione finanziaria non è affatto comune, tra i giovani ma non solo. I quattro giovani progettisti: l'app è stata ideata dallo studente di Fisica Emanuele Sacco (classe 2002), giovane fellow di Aurora, il project for impact che nasce con l’obiettivo di dare l’opportunità a giovani under23 di esprimere e scoprire i propri talenti; Alin Tomulet (classe 2000) studente di Data Science anch’egli diventato recentemente fellow di Aurora, Pietro Cappellini e Luigi Masini. Come funziona: Harmoney avrà l’obiettivo di insegnare agli utenti la gestione della loro vita economica, dal risparmio fino a concetti più avanzati: l’esperienza dell’utente all’interno dell’app è stata progettata seguendo la metodologia Doms Tm utilizzata da istituzioni tra cui Oxford, Harvard e Cambridge per i loro corsi online. L’applicazione, sviluppabile per ios e Android, si rivolge a tutte le generazioni con un obiettivo di espansione di target alla popolazione compresa tra i 30 e 40 anni, e sarà divisa in moduli. Ogni modulo sarà strutturato in lezioni della durata media di 1 minuto orientate al learning-by-doing e composte al 10% da teoria, 80% pratica e 10% feedback. Grazie all’implementazione dell’intelligenza artificiale, i contenuti e il formato delle lezioni possono essere personalizzati e ottimizzati in base allo stile di apprendimento dell’utente. Il livello di difficoltà è crescente, per trovarsi sempre nella zona di sviluppo prossimale dell’utente e massimizzarne quindi la motivazione. “L’educazione finanziaria - dichiara Emanuele Sacco - è una tematica che riguarda tutti prima o poi nel corso della vita e la scarsità di conoscenza che c’è nel paese è profonda. Ritengono che affrontare questo problema e promuovere una maggiore consapevolezza e comprensione finanziaria tra i giovani sia cruciale. Cercavamo una soluzione che parlasse la nostra lingua, proprio per questo Harmoney racchiude in sé gli aspetti che caratterizzano la nostra generazione: innovazione tecnologica, apprendimento personalizzato e applicazione pratica oltre alla conoscenza teorica”.

Nasce oggi

Albert Einstein nato il 14 marzo del 1879 a Ulma, in Germania. Oggi, nella data del suo compleanno, si festeggia il Pi Greco Day, che dal 2020 è diventato la Giornata Internazionale della Matematica. Ha detto: “La logica vi porterà da A a B. La fantasia vi porterà dappertutto”.