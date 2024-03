Lilt Arezzo in prima linea per celebrare la “Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica 2024”

Arezzo, 14 marzo 2024 – «Si avvicina uno degli appuntamenti annuali più importanti per la nostra Associazione, se non il più importante: la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica» organizzata a livello nazionale dalla LILT diretta dal prof. Francesco Schittulli, esordisce il Vicepresidente LILT Arezzo, Avv. Sabina Rossi.

Istituita con decreto del Presidente del Consiglio nel 2001, la Settimana Nazionale della Prevenzione 2024, cade quest’anno tra il 18 e il 23 marzo p.v. e, attraverso molte iniziative in tutto il nostro Paese, ha la finalità di contribuire alla diffusione di una cultura della prevenzione, basata sul promuovere buone e più salutari pratiche di vita, come evitare gli alcolici, non fumare, alimentarsi in maniera adeguata e secondo la giusta stagionalità, difendersi dalla sedentarietà con una corretta e regolare attività motoria, riposare meglio e a sufficienza, controllarsi periodicamente per la diagnosi precoce ecc.

Non è un caso che il simbolo stesso della Settimana per la Prevenzione Oncologica sia da sempre l'olio extravergine di oliva 100% italiano, re della dieta mediterranea: un’eccellenza della tradizione enogastronomica italiana, è anche un vero amico della nostra salute. L' "oro verde" ha infatti accertate caratteristiche nutrizionali e organolettiche cui è riconosciuta la capacità di proteggerci da svariati tipi di tumore.

La LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori Associazione di Arezzo presenta una propria importante iniziativa in tema di prevenzione oncologica: il giorno Venerdì 22 marzo si svolgerà infatti presso il Centro Chirurgico Toscano con inizio alle ore 9:00, il convegno dal titolo “PREVENZIONE ONCOLOGICA: CORRETTI STILI DI VITA, SCREENING E CURA”.

Il convegno si aprirà con un saluto del Presidente della LILT di Arezzo, Dott. Andrea Barbieri al quale seguirà quello di S.E. Rev.ma Vescovo Mons. Franco Agostinelli, Correttore Nazionale Misericordie d’Italia, e della Dott.ssa Assunta De Luca, Direttore Sanitario Usl Toscana Sud Est.

Il programma scientifico vedrà, in sequenza, le seguenti relazioni:

“Quale corretta nutrizione per ridurre il rischio oncologico”, a cura del Dott. Emanuele Ceccherini, Medico nutrizionista, Responsabile Hospitalist del Centro Chirurgico Toscano;

“Lo screening oncologico, metodologie e attenzioni organizzative”, a cura del Dott. Alessandro Cosimi, Direttore Unità Operativa Complessa Screening Usl Toscana Sud Est;

“Prevenzione secondaria tumore della mammella nel contesto del PDTA”, a cura di Giovanni Angiolucci Direttore U.O. Diagnostica Senologia Usl Toscana Sud Est e Coordinatore Breast Unit Area Prov. Aretina;

“L’importanza della comunicazione della malattia e della prevenzione”, a cura della Dott.ssa Carla Massi Giornalista scientifica del quotidiano Il Messaggero di Roma, Coordinatrice delle pagine settimanali di Macro Salute e del mensile Molto Salute, allegato anche al Mattino, al Gazzettino, al Corriere Adriatico, al Quotidiano di Puglia;

“Ordine religioso e ospedaliero, Storia e Carismi”, a cura del Dott. Giuseppe Vescovo, Cavaliere di Grazia Magistrale in Obbedienza, Vice Delegato di Firenze e Responsabile della Sez. Prov. Di Arezzo del Sovrano Militare Ordine di Malta

“Esperienze con persone svantaggiate”, a cura di Padre Giovanni Battista Scarinci, Direttore Amministrativo e Superiore istituto di Riabilitazione Madre della Divina Provvidenza dei Padri Passionisti.

I lavori saranno coordinati dal Dott. Stefano Tenti, Presidente del Comitato Scientifico LILT di Arezzo ed è prevista la presenza della Dott.ssa Alessia Valducci, Presidente di Valpharma Group, noto gruppo farmaceutico del centro Italia.

La presenza al convegno è validata per gli accreditamenti ECM dei professionisti sanitari partecipanti.

Al termine dei lavori, inizierà un momento di confronto tra tutte le LILT della Toscana che giungeranno ad Arezzo per celebrare un Coordinamento Regionale diretto dal suo Presidente, Dott. Eugenio Paci.

“Sono molto contento che il Coordinamento Regionale LILT Toscana – dice il Presidente LILT Arezzo Andrea Barbieri – si tenga ad Arezzo. Segno di grande attenzione verso la nostra Città e verso il consiglio direttivo provinciale della LILT insediatosi da pochi mesi. La LILT di Arezzo vuole tornare sul territorio con gli aretini, per gli aretini.”

Durante l’intera settimana della prevenzione oncologica sarà infine possibile per tutti gli iscritti LILT usufruire di una visita medica in specialità collegate alla prevenzione oncologica presso l’istituto Sa.Pr.A Centro Sanitario di Arezzo, contattabile al numero di tel. 0575 323768 o via email a [email protected]