Libri: in Toscana #ioleggoperché si prolunga di una settimana per l'emergenza causata dall'alluvione

Firenze, 10 novembre 2023 – Avvicinare i più piccoli al piacere della lettura.

Ecco l’obiettivo di #ioleggoperché: in Toscana si può partecipare all’iniziativa fino al 18 novembre. Per l’emergenza alluvione è stata prolungata di una settimana. Nel resto d’Italia c’è tempo fino al 12 novembre.

Grande partecipazione nelle 3.609 librerie aderenti durante i primi giorni della campagna nazionale promossa e organizzata dall'Associazione Italiana Editori, partita il 4 novembre, con mobilitazione di cittadini, autori, editori, librai, sportivi, istituzioni per sostenere le 25.394 scuole e i 330 nidi iscritti.

«È lo sprint finale per #ioleggoperché: tutti insieme possiamo fare la differenza - ha detto Innocenzo Cipolletta, presidente Aie -. Si può andare in libreria e donare uno o più libri alle biblioteche delle scuole di tutta Italia. In Toscana, per far fronte all'emergenza causata dall'alluvione dei giorni scorsi, l'iniziativa prosegue in via eccezionale per una settimana, fino al 18 novembre». La volontà di supportare la Regione Toscana in questa nuova emergenza arriva dopo la scelta, centrale in questa ottava edizione, di concentrarsi sui contesti più fragili con l'obiettivo di portare libri per bambini e ragazzi laddove ne mancano maggiormente.

Nelle scuole dell'Emilia-Romagna arriverà prossimamente una donazione speciale di oltre 4.000 nuovi libri, per aiutare a ricostruire le biblioteche scolastiche danneggiate dall'alluvione dello scorso maggio. E così a Caivano, grazie alla storica collaborazione tra #ioleggoperché e Libriamoci, la campagna nazionale di promozione della lettura del Centro per il libro e la lettura, è nato un progetto speciale di contrasto alla povertà educativa e all'emarginazione attraverso i libri e l'educazione alla lettura.

Tra gli scrittori che sostengono il progetto Paola Barbato, Francesca Barra, Sveva Casati Modignani, Giacinta Cavagna, Aldo Cazzullo, Francesca Coin, Zita Dazzi, Marina Di Guardo, Luigi Garlando, Fabio Geda, Elena Granata, Maurizio Maggiani, Michela Marzano, Valentina Mastroianni, Daniela Musini, Greta Olivo, Carla Maria Russo, Beatrice Salvioni, Ivan Sciapeconi.