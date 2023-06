Legalità e cultura dell’etica, il premio a una bimba di Bibbiena

Arezzo, 3 giugno 2023 – Ha il nome di una filosofa e intellettuale greca, la famosa compagna di Pericle, il sorriso del futuro e una grande passione per il disegno. Lei è Aspasia Lerzio, 11 anni studentessa dell’Istituto Comprensivo Dovizi di Bibbiena e il suo fumetto sulla pace ha vinto il primo premio nazionale nella Sezione "Manifesto" di un concorso indetto dai Distretti italiani del Rotary International sul tema "Legalità e Cultura dell’Etica” rivolto alle Scuole Secondarie di I e II Grado, Università e Istituti Superiori Specialistici.

Un doppio grande risultato che viene festeggiato dal Sindaco Filippo Vagnoli e dall’Assessore alla Pubblica Istruzione Francesca Nassini che hanno voluto ricevere Aspasia insieme al padre Marco, il Presidente del Rotary Club Casentino Bruno Parca e la professoressa Gianna Giovenali coordinatrice per l’Istituto Dovizi del progetto.

Gli studenti, da soli o in gruppo, avevano la possibilità di svolgere un elaborato scritto, uno scatto fotografico, un manifesto o uno spot amatoriale. Quest'anno l'oggetto specifico dell'elaborato aveva il titolo "Dove manca il dialogo, la mediazione, la diplomazia, prevale la violenza anche armata che ha nei conflitti la punta massima della sopraffazione - La convivenza civile come arma insostituibile di pace tra gli uomini".

Bruno Parca, Presidente del Rotary Club Casentino commenta: “Il Rotary Club Casentino ha partecipato attivamente al progetto con la promozione del concorso in tutti gli Istituti Scolastici del suo territorio. Eravamo infatti consapevoli che il Rotary svolge un compito anche nella promozione della cultura, laddove in particolare cultura significa educazione ad un pensiero di civiltà e di solidarietà sociale.

E con questa stessa consapevolezza del significato della cultura gli Istituti Scolastici hanno raccolto la sfida rispondendo con grande determinazione nel concedere ai propri alunni tempo e spazio perchè la loro riflessione si concretizzasse in uno dei previsti elaborati. Ne sono usciti elaborati di pregio, come descrittoci da alcune delle insegnanti di riferimento, ad indicare la profonda sensibilità di questi giovani e la capacità educativa della nostra scuola. Avendo potuto visionare l'elaborato solo dopo aver avuto comunicazione della vittoria, ne siamo stati profondamente colpiti”.

Il fumetto realizzato da Aspasia è di una perfezione grafica e profondità concettuale impressionanti: si tratta di una sorta di fumetto muto di più immagini riportate in maniera consequenziale sul manifesto, con un sottile filo conduttore, la storia di un uomo primitivo che nella prima immagine inizia a costruire un tempio,

disegnato come una piramide, e al termine pone alla sua sommità un simbolo; nelle vignette successive compaiono altri uomini primitivi che costruiscono, di fronte a quella, un'altra piramide, e pongono alla sua sommità un simbolo diverso. A questo punto gli adoratori di quei simboli iniziano a tirarsi sassi l'un l'altro, e questo porta alla distruzione dei due templi ed in contemporaneo all'abbattimento dei due simboli; segue la scritta: "La Fine". Poi, l'immagine successiva: un solo tempio, con uomini festanti, con i due simboli che svettano verso l'alto entrambi eretti sul gradone più elevato della piramide; e la scritta: "La Fine Migliore".

L’Assessore Francesca Nassini insieme al Sindaco commentano: “Siamo veramente felici di poter accogliere e complimentarci di persona con la bambina, i suoi insegnanti, la Dirigente Alessandra Mucci e ovviamente il Presidente del Rotary. Siamo consapevoli del fatto che quando le nostre forze si uniscono, possiamo offrire dei grandi vantaggi ai nostri studenti, soprattutto in termini di approfondimento e di confronto con l’esterno. Una scuola che lascia spazi aperti verso il futuro, la creatività è la scuola che ci piace”.

La premiazione degli elaborati è avvenuta nel Salone dei 500, in Palazzo Vecchio, a Firenze, in cui il Club casentinese è stato premiato come uno dei tre che si sono più impegnati a livello nazionale in questo progetto, con una coppa ed una

targa che riportano: "Attestato di Riconoscimento per Eccellenza nel Servizio".