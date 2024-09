L’economia e il potere. Cottarelli e Farinetti dialogano insieme

L’economia, l’alimentazione, l’ambiente: a che punto siamo su questi temi nel palazzo del potere? Mercoledì 4 (ore 21,30) alla Galleria dei Giganti di Peccioli ne discutono Carlo Cottarelli (nella foto), e Oscar Farinetti. La serata intitolata “Dentro il palazzo del potere“ nasce in occasione della mostra diffusa del progetto di residenza Peccioli: racconti di una stagione, realizzato da Fondazione Earth e Comune di Peccioli, con il supporto di Fondazione Peccioliper e Belvedere Spa. Il politico ed economista Carlo Cottarelli dialogherà con Farinetti, presidente di Earth Foundation. Cottarelli (nato a Cremona nel 1954) è laureato a Siena e alla London School of Economics e dopo aver lavorato in Banca d’Italia ed Eni, dal 1988 al 2017 è stato nello staff del Fondo monetario internazionale. Ha diretto l’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’Università Cattolica di Milano e insegnato alla Bocconi, fino alla sua elezione a senatore nel settembre 2022.