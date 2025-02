Arezzo, 22 febbraio 2025 – Le risorse per il bilancio di sostenibilità nelle aziende sanitarie Webinar CRT e PromoPa il 25 febbraio CRT e PromoPa hanno organizzato un webinar per discutere il passaggio dal bilancio sociale e quello di sostenibilità nelle aziende sanitarie. Con attenzione particolare alle risorse necessarie per avviare e concludere questo percorso. L’appuntamento è per le ore 11 di lunedì 25 febbraio. L’evento è accreditato dalla Segreteria Organizzativa e Provider Nazionale ECM n. 409 Gutenberg. Per informazioni e iscrizioni: https://www.centroriabilitazioneterranuova.it/ In apertura dei lavori interverranno Antonio Mazzeo, Presidente del Consiglio Regionale della Toscana e Albarosa Fuccini, Presidente della CRT. Modererà Gaetano Scognamiglio, Presidente Promo PA Fondazione “I report di sostenibilità nelle aziende sanitarie. Modelli a confronto” sarà il tema dell’intervento di Alberto Romolini, Professore associato economia aziendale, dottore commercialista - revisore legale ODCEC Firenze. Simone Martini, Crowe Bompani si occuperà del “Decreto Legislativo 125/2024 di recepimento della direttiva CSRD (Direttiva 2022/2464/UE). Gli standard di rendicontazione europei ESRS: un focus sull’analisi della doppia materialità”. Stefano Maestrelli, Energy manager nelle aziende sanitarie affronterà il tema della “Sfida dell'efficienza energetica: ridurre i costi energetici e migliorare la qualità dell’ambiente” Alle 12 inizierà una tavola rotonda sul difficile equilibrio tra sostenibilità e costi dei servizi coordinata da Enrico Desideri, esperto del Ministro per la programmazione, organizzazione e gestione delle aziende sanitarie. Parteciperanno Antonio Boncompagni, Direttore CRT; Antonio Perno, Direttore generale Ospedale pediatrico Bambin Gesù; Alfonso Stella, Direttore Generale Auxilium Vitae Volterra e Giuseppe Alongi, Direttore amministrativo, ISMETT – Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad alta specializzazione - IRCCS I lavori si concluderanno alle ore 13.