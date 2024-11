Arezzo, 22 novembre 2024 – Le prossime modifiche al traffico e alla sosta

Arriva il luna park in via Duccio di Buoninsegna e dalle 15 alle 20 delle domeniche comprese tra il 24 novembre e il 26 gennaio scatta il senso unico di circolazione in direzione della rotatoria di via Leonardo da Vinci/via Arno. Sul lato destro rispetto al senso di marcia, è consentita la sosta nel tratto compreso tra l’intersezione con via Michele Bellotti e l’entrata del luna park stesso. I veicoli in uscita da via Michele Bellotti e dal parcheggio Mecenate hanno l’obbligo di svoltare, rispettivamente, a destra e a sinistra. La polizia municipale si riserva la facoltà d’istituire ulteriori obblighi e divieti qualora emergessero esigenze particolari legate alla sicurezza della circolazione.

Lavori stradali da lunedì 25 novembre. Fino a venerdì 29 in orario 8,30 – 17,30 scatta il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso nel tratto di via Arturo Chiari compreso tra l’intersezione con via Achille Grandi e il passaggio a livello ferroviario e in via Marco Perennio tra i civici 74 e 78.

Fino a martedì 17 dicembre ancora senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso a Olmo nel tratto compreso tra il civico 412 e il civico 419 e interdizione ai pedoni dei tratti di marciapiede di via Edison dal civico 8 al civico 38 e dal civico 3 al civico 45, di via Galvani dal civico 2 al civico 40 e dal civico 1 al civico 97, di via Giovambattista Vico dal civico 8 al civico 18. Negli adiacenti tratti di carreggiata sono previsti il divieto di sosta con rimozione e il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso. Orari 8,30 – 17,30.

Da martedì 26 a venerdì 29 novembre Arezzo Fiere e Congressi ospita il Forum risk management: dalle 8,30 alle 19 è istituito il divieto di sosta con rimozione in via Fleming lungo il lato sinistro del tratto compreso tra via Spallanzani e via Guglielmo degli Ubertini e in entrambi i lati del tratto compreso tra via Spallanzani e via Ferraris, in via Spallanzani in ambo i lati del tratto compreso tra via Fleming e via Galileo Galilei, in via Ferraris in ambo i lati del tratto compreso tra il sottopasso e il civico 69 dove la sosta è comunque consentita fuori carreggiata. Si circola a senso unico nel tratto di via Fleming che va da via Spallanzani a via Guglielmo degli Ubertini in questa direzione di marcia e in via Morgagni in direzione di marcia via Guglielmo degli Ubertini → via Spallanzani.

Sempre da martedì 26 fio a sabato 30 novembre dalle 8,30 alle 17,30 scattano il divieto di sosta con rimozione e il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in viale Santa Margherita tra i civici 27 e 35.

Da mercoledì 27 novembre al 10 gennaio 2025 dalle 8,30 alle 18,30 ed esclusi i festivi chiude al transito il tratto in località Il Matto che va dal civico 33/A per 130 metri in direzione dell’incrocio con via di Ristradella.