Le Premiazioni del Concorso letterario "Città di Montevarchi"

Arezzo, 9 ottobre 2023 – Si è conclusa con un grande successo, in termini di iscrizioni e di qualità delle opere, la seconda edizione del concorso letterario “Città di Montevarchi” con oltre 150 candidati, provenienti da diverse Regioni italiane, ma anche da Portogallo e Slovenia.

La sorpresa assoluta del concorso è stata la partecipazione del noto giornalista Andrea Scanzi che ha vinto il primo premio per la sezione "Saggistica Letteraria", con l’opera edita “E ti vengo a cercare” dedicata a Franco Battiato.

La soddisfazione del giornalista è apparsa sul suo profilo facebook, raccontando il momento della premiazione insieme al sindaco, citando alcuni passaggi della motivazione “bella e lusinghiera” che ha ricevuto: “un rigoroso lavoro di analisi convenientemente corredato da una eccezionale mole di dati risultanti da una ricerca attenta approfondita, esposti in modo piacevole e attraente (..) l’intera opera di Scanzi assume una valenza eccellente che lascerà il segno e costituirà un caposaldo di questo genere di analisi. Evviva!”

“Siamo molto soddisfatti per il riscontro avuto con questa seconda edizione del Premio Letterario – commenta Silvia Chiassai Martini – abbiamo avuto il piacere di vedere la partecipazione anche del giornalista Andrea Scanzi che ha vinto il primo

premio per la Saggistica, confermando l’attenzione e l’interesse raggiunti dalla nostra iniziativa in questi due anni. Ringraziamo per l’impegno il Prof. Marco Sterpos, uomo di lettere e punto di riferimento culturale della nostra città, per aver ideato il concorso proprio per diffondere e ricordare le grandi tradizioni culturali di Montevarchi. Un grazie sentito a tutti i partecipanti, ai vincitori della varie sezioni, ai ragazzi delle scuole. Grazie anche a Lia Bronzi e Enrico Taddei dell’Associazione Giglio Blu di Firenze per l’organizzazione. Il nostro obbiettivo è quello di ridare voce a tanti appassionati della scrittura, andando oltre i confini nazionali, coinvolgendo i più giovani e stimolandoli a coltivare una passione”

Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti anche l’assessore alla Pubblica istruzione Sandra Nocentini, il Prof. Emerito Bartolo Anglani dell’Università degli Studi di Bari che ha tenuto una Lectio Magistralis dal titolo “A cosa serve la letteratura?” e la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo F. Petrarca Simona Chimentelli.

Di seguito i vincitori dei primi premi, suddivisi per sezioni e categorie:

SEZIONE A – POESIA OVER 25

Primo premio- Ilia Lari, Montevarchi (AR) - “Silloge poetica” (inedito)

SEZIONE B – POESIA UNDER 25

Primo premio – Ilaria Salucci, Alfonsine (RA) - “Silloge poetica” (inedito)

SEZIONE C – NARRATIVA OVER 25

Primo Premio – Giuseppe Arnone, Trento - “Sasha. Un viaggio di amore guerra e speranza” (edito)

SEZIONE D – NARRATIVA UNDER 25

Primo Premio – Laura Dolfi, S. Giovanni V.no (AR) - “L’amore in una fotografia” (inedito)

SEZIONE E – SAGGISTICA LETTERARIA

Primo Premio – Andrea Scanzi, Arezzo - “E ti vengo a cercare. Voli imprevedibili ed ascese velocissime di Franco Battiato” (edito)