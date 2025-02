Le figurine dello sport locale in edicola a Sansepolcro

Arezzo, 17 febbraio 2025 – Le figurine dello sport in edicola a Sansepolcro

Un mondo di figurine nelle edicole del Borgo. Non ci riferiamo a quelle tradizionali di case editrici storiche come la Panini, ma a quelle espressione dello sport a livello locale. Dopo un’attesa di 14 anni, è tornata la raccolta legata alle realtà sportive del territorio con l’album “Sansepolcro e lo sport”. Un album dal sapore classico che invece delle foto adesive dei vari Lautaro, Lukaku, Leao, avrà come protagonisti oltre 600 atleti di varie discipline che praticano sport nelle cinque associazioni che hanno aderito all’iniziativa lanciata da Marco Cirignoni, dirigente della Dukes Basket, autentico “motore” dell’evento. Si tratta appunto della Dukes, della ginnastica ritmica “AlterEgo”, di “Valtiberina sport&tennis”, del Judo Club e della Vivi Altotevere Sansepolcro. Da venerdi scorso presso alcune edicole del Borgo, Elidia e Arcadia, possono essere acquistati i pacchetti di figurine che servono a completare l’album con all’interno i protagonisti, alcuni giovanissimi, di questa originale avventura. Ben 629 in totale le figurine inserite, divise per tipologia di sport e categorie di appartenenza in base all’età, dotate gratuitamente da Akinda, azienda milanese che si è occupata della realizzazione e distribuzione del materiale, a tutti gli atleti sino a 13 anni di età. I ragazzi più grandi, e non solo i ragazzi dato che la figurina resta attrattiva anche per i più attempati, potranno acquistare le bustine nelle edicole sopracitate. Rinvigorendo una passione antica ma sempre attuale, dedicata stavolta ai protagonisti locali dello sport cittadino.