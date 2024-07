Arezzo, 23 luglio 2024 – L’azienda Freschi&Vangelisti ha sostenuto il Primo Torneo di Scacchi Open che si è tenuto a Stia paese da cui partiranno anche alcuni progetti innovativi per il Casentino.

Il torneo - promosso dal circolo Scacchierando rappresentato da Corrado Gambini e Patrizio Monatti - ha avuto 30 iscritti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. Ha fatto piacere agli organizzatori dare il benvenuto a Stia anche a un padre con la figlia provenienti da Madrid.

Il sogno di Patrizio, che è un giocatore di scacchi che ha avuto un discreto successo arrivando alla seconda categoria nazionale, è quello di far diventare Stia la Marostica della Toscana.

Scacchierando, inoltre, porterà il gioco degli scacchi nella scuola media dell’Alto Casentino, progetto che è già stato condiviso con il dirigente scolastico.

Questo gioco, infatti, favorisce lo sviluppo di abilità di tipo cognitivo, quali la memoria, la concentrazione, l'attenzione, la capacità di previsione, l'abilità spaziale, la capacità di trovare soluzioni.

Il torneo che ha aperto le porte a questo percorso di sviluppo che si preannuncia interessante per tutta la vallata, ha avuto il patrocinio del Comune di Pratovecchio Stia, dal Circolo Scacchistico Aretino e dalla Federazione Scacchistica Italiana.

Paolo e Corrado, che con amore vogliono far crescere questo progetto anche in Casentino commentano: “Il nostro obiettivo è quello di far conoscere questo gioco nella vallata, aumentare i nostri iscritti e creare occasioni per attirare turisti nella vallata tramite questa grande passione. Abbiamo iniziato con questo torneo sostenuto da Freschi&Vangelisti, ma già stiamo lavorando per organizzare qualcosa di importante per la prossima stagione”.

A chi fosse interessato ad avvinarsi al mondo degli scacchi e a partecipare alle iniziative della nuova realtà casentinese Scacchierando questi sono i numeri di riferimento:

Patrizio Monatti 3409948274 [email protected]

Corrado Gambini 337774354