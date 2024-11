Arezzo, 8 novembre 2024 – Lavori stradali da lunedì 11 novembre

Oltre all’inizio delle operazioni notturne di asfaltatura di via Calamandrei a cui è stato dedicato uno specifico comunicato, da lunedì 11 novembre cominciano altri lavori stradali: dalle 8,30 e fino al termine dell’intervento sull’apparato tecnologico che controlla l’accesso in ztl è istituito il divieto di transito in vicolo del Fanale nel tratto compreso tra il civico 3 e l’intersezione con via Giuseppe Garibaldi. È invertito il senso di marcia di via Santa Maria Maddalena, i veicoli provenienti da via delle Paniere hanno l’obbligo di svoltare su via delle Fosse, quelli che percorrono via Giuseppe Garibaldi all’intersezione con vicolo del Fanale hanno l’obbligo di proseguire diritto, quelli che percorrono via XX Settembre hanno l’obbligo di proseguire diritto o svoltare su via Santa Maria Maddalena. Il percorso alternativo per raggiungere via delle Fosse è il seguente: via di San Domenico, via XX Settembre, via Santa Maria Maddalena.

Fino a venerdì 15 novembre sono previsti il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso a San Firenze presso il civico 27A per 20 metri e 24 ore su 24, il restringimento di carreggiata in viale Santa Margherita all’altezza del civico 22 per 20 metri dalle 8,30 alle 19, il divieto di sosta con rimozione in via Fonte Veneziana in un’area delimitata da apposita segnaletica e il restringimento di carreggiata all’altezza del civico 2 di via Antonio da Sangallo sempre per una lunghezza di 20 metri e in orario 8,30 – 19.

Fino a giovedì 21 novembre, senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in località Battifolle lungo la S.P. 21 dal chilometro 7+025 al chilometro 7+060 dalle 8 alle 17.

Fino a martedì 10 dicembre, 24 ore su 24, scatta il divieto di sosta con rimozione in alcuni punti di piazza Amintore Fanfani evidenziati da apposita segnaletica. Si tratta in particolare, oltre ad alcuni stalli in fondo al parcheggio, di quelli a lato dell’uscita su via Francesco Petrarca e adiacenti al retro del palazzo ex Enel.

Fino a sabato 14 dicembre, in via Fossombroni e in via Benvenuti ancora divieto di sosta con rimozione su ambo i lati 24 ore su 24 e senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso dalle 8,30 alle 19,30.

Martedì 12 novembre scattano il restringimento di carreggiata e il divieto di sosta con rimozione in via Umbria nel tratto compreso tra i civici 20 e 22 dalle 8,30 alle 17,30.

Da mercoledì 13 a sabato 16 novembre dalle 8,30 alle 17,30 è previsto il restringimento di carreggiata all’altezza del civico 246 di Olmo per 20 metri.