Arezzo, 19 settembre 2025 – “Lavori in corso “ in via Padre Caprara a San Domenico: da tanti mesi.

«La Bell’Arezzo, in uno dei suoi luoghi più belli, San Domenico, è dimenticata. Le antiche Mura, da Porta San Biagio a Porta San Clemente, transennate da tempo, sono abbandonate, la via sottostante, via Padre Caprara già via del Bastione, è ristretta, quasi “imprigionata” dalla rete arancione su cui campeggiano le scritte di “ lavori in corso “.

I cattolici democratici di DEMOS furono sostenitori della nuova toponomastica che intitolava quella via, dietro la chiesa di San Domenico, a Padre Raimondo Caprara.

Padre Caprara, domenicano, è stato un grande aretino del Novecento, pur essendo nato in provincia di Pordenone, parroco ed educatore, fu durante l’occupazione nazi fascista il vero “Sindaco “ della Repubblica di San Domenico, punto di riferimento di tanti aretini e poi nel dopoguerra attento all’educazione sociale e culturale di generazioni di cattolici e di cittadini di Arezzo più in generale.

Padre Caprara meritava il ricordo imperituro di Arezzo. Bella fu l’idea d’intitolargli una via in quella parte di Arezzo che fu la Repubblica di San Domenico. Oggi quella via è trascurata, le transenne la stringono in una morsa che nasconde trasandatezza e incuria.

L’Osservatorio dei cattolici democratici DEMOS segnala l’urgenza di una sistemazione, a iniziare dalle antiche Mura che sono a lato della via, in condizioni “decrepite”, erbacce le infestano.

La zona di San Domenico è bellissima, la piazza restaurata è splendida, la basilica racchiude tesori inestimabili, la tradizione domenicana ha lì tracce profonde che onorano tutta la città di Arezzo, eppure appare “periferica” anche lei dimenticata.

Perché non valorizzarla? Perché non pensare a un Cammino delle Antiche Mura che colleghi Porta San Biagio, a San Clemente, a San Lorentino, a Santo Spirito, a Porta Ferdinanda, attorno alla Bell’Arezzo.

Aver cura di Arezzo, un progetto di manutenzione e valorizzazione della zona di San Domenico, troppo trascurata.

Lavori in corso è scritto, da mesi e mesi, sulle transenne di via Raimondo Caprara: iniziamoli questi lavori, sistemiamo le antiche Mura e la via di Padre Caprara e degli aretini.

DEMOS: inaugureremo nuovamente via Raimondo Caprara sistemata con un mazzo di rose bianche!

La nota di DEMOS Osservatorio cattolici democratici