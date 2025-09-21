Follia notturna a Livorno, bagno collettivo nel fosso in Venezia fra caos e urla

Livorno, 21 settembre 2025 – Una notte, l’ennesima, di caos e urla nel quartiere della Venezia. Stavolta però c’è anche un bagno notturno. Un tuffo collettivo di alcune persone, tutte straniere dalla parlata che si sente nel video.

Sì, perché un abitante ha ripreso tutto quello che è accaduto. Un tuffo certamente non salubre e che anzi potrebbe avere conseguenze nella salute degli autori della bravata. Accade nel fosso di viale Caprera. Almeno quattro le persone che si sono tuffate, incitate dagli amici.

Hanno anche poi trovato qualche difficoltà a risalire, come si vede dal filmato realizzato dalle finestre. Il gruppo era visibilmente alterato dall’alcol. Nel video non si vedono interventi delle forze dell’ordine. La comitiva, dopo essere riuscita faticosamente a uscire dal fosso, è andata via.

Non sono poche, ogni weekend, le segnalazioni di malamovida da parte degli abitanti del quartiere, radunati anche in comitati e gruppi Facebook. Un tema, quello della gestione della vita notturna nella zona, che non manca di creare polemiche.