Arezzo, 20 settembre 2025 – Scomparsa di Paola Casali. L'indagato fa scena muta dinanzi ai PM

A distanza di 14 anni dalla scomparsa di Paola Casali, continuano le indagini da parte della Procura della Repubblica di Agrigento guidate dal Procuratore Giovanni Di Leo. Ieri è stato convocato l'unico indagato nel procedimento, un sessantenne originario siciliano, ma da anni residente nell'aretino , sul quale sin dall'inizio si sono concentrati i sospetti degli investigatori. L'uomo da subito aveva negato di conoscere la donna, ma messo alle strette dai tabulati telefonici e dalla sua contestuale presenza nel luogo e nel giorno della scomparsa (20 febbraio 2011), cambiò versione affermando di conoscere Paola Casali, ma di non avere con lei nessuna relazione. Sono ancora tanti gli aspetti che non convincono gli inquirenti, per questo i Pubblici Ministri agrigentini hanno convocato l'uomo che si è presentato insieme al suo difensore di fiducia, trincerandosi però dietro la facoltà che la legge attribuisce ad un indagato di non rispondere alle domande.