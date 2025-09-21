Poti Pictures e il nuovo spot “Te me piaci poco”, c’è anche il direttore della fotografia Leone Orfeo

Arezzo, 21 settembre 2025 – A rriva il nuovo spot di “Te me piaci poco”, la campagna di comunicazione del Comune di Arezzo realizzata con Poti Pictures la prima casa di produzione cinematografica sociale fondata ad Arezzo, che mette davanti alla macchina da presa attori con disabilità intelettive. Si rinnova nel 2025 così la collaborazione tra Poti Pictures e Comune per la campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani, che è stata premiata con lo Smartphone d'oro 2024 per la sua efficacia nella comunicazione digitale. Proprio in questi giorni attori e troupe stanno lavorando al sequel della serie di spot realizzati nel 2024 che si annuncia da non perdere. Nessuno spoiler, ma l'appuntamento in autunno per il lancio della campagna mediatica. Oltre agli attori protagonisti e al regista Daniela Bonarini, è stato coinvolto anche il noto direttore della fotografia Leone Orfeo, professionista del settore che lavora regolarmente con Netflix.

Leone Orfeo, è abituato a lavorare con super produzioni, che esperienza è stata quella con la Poti Pictures?

"Con Daniele Bonarini e Michele Grazzini ci conosciamo da molti anni, non è la prima collaborazione. Abbiamo iniziato a lavorare insieme nel 2018 con un cortometraggio che si chiama Wanted grazie a uno sceneggiatore amico comune Enrico Saccà. Il nostro rapporto professionale e personale è cresciuto negli anni nonostante la distanza e la differenza della natura dei lavori che facciamo. Da quando ho conosciuto la loro realtà, ho apprezzato quanto fosse importante umanamente e socialmente il loro lavoro a nonostante dal racconto che abbiamo fatto con la storia. Poti Pictures è una realtà importante che coinvolge ed è capace di lavorare con persone disabili”.

Lei è un professionista del settore, qui il lavoro viene affrontato in maniera diversa?

"Tutte le persone coinvolte sono trattate alla stessa maniera, ognuno ha le proprie responsabilità. E' sempre una crescita personale stare accanto a loro che lavorano come dovrebbe sempre accadere per una troupe e un set cinematografico. Sono tutti importanti e chiunque contribuisce alla stessa maniera. Questo si verifica nel modo in cui coinvolgono da veri professionisti il ​​cast e gli attori. Quando stai facendo una scena infatti devi pensare a farla nel migliore dei modi. Non ci sarebbe nulla di peggio che fare un film comportandosi in maniera particolare o troppo prudente con gli attori".

Quale la ricchezza più grande di questa casa di produzione?

"Il suo regista Daniele Bonarini. Gli interessa non soltanto il difficile lavoro sociale e il metodo per lavorare con persone che hanno gravi disabilità, ma anche fare un buon film perché lo spettatore lo possa apprezzare".

La cosa che l'ha colpita di più lavorando con Poti Pictures?

"L'essere appagato umanamente, ricevere affetto, con loro le emozioni non si sprecano. Nel nostro settore la normalità è un concetto assolutamente relativo. A volte le richieste degli attori o quello che succede sul set, è molto più stravagante che una giornata di lavoro sul set di Daniele Bonarini. Chiunque come me abbia collaborato da esterno con Poti Picturs negli anni, ha capito che il contesto è in qualche modo abituale, conosciamo di più i ritmi interni, c'è il rispetto delle pause ma per il resto è impegnativo nella stessa misura che fare qualsiasi altro buon film”.

Senza fare spoiler, cosa ci aspetta in questo ultimo spot?