22 settembre, inizia l'autunno. Ma la novità è l'ora solare: ecco perché

Firenze, 22 settembre 2025 – Arrivederci estate, oggi arriva l'autunno con l'equinozio del 22 settembre. E si va anche verso il ritorno dell'ora solare, che nel 2025 anno irrompe con un giorno d'anticipo rispetto allo scorso anno. Con l'equinozio, come è noto, giorno e notte hanno la stessa durata in ogni punto del pianeta. Con l'avanzare dell'autunno, le ore di luce diminuiranno rapidamente e il fenomeno diventerà ancor più evidente con l'introduzione dell'ora solare. L'ora solare entrerà in vigore l'ultima domenica di ottobre. Quest'anno, quindi, bisogna spostare indietro le lancette alle 3 della notte tra sabato 25 e domenica 26. Lo scorso anno, invece, la novità si concretizzò tra il 26 e il 27 ottobre. L'ora legale tornerà in vigore nell'ultima domenica di marzo, nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026. Cos'è l'equinozio e quando cade. Oggi ci saranno quindi esattamente 12 ore di buio e 12 ore di luce in tutti i luoghi della Terra. L'equinozio deriva dall'espressione latina 'aequa nox', ossia 'notte uguale (al dì)', perché indica proprio quel momento in cui "il Sole, attraversando l’equatore celeste (proiezione dell’equatore terrestre sulla volta celeste) lascia l’emisfero celeste boreale per entrare in quello australe", come spiega l'Istituto Nazionale di Astrofisica.

Con l'autunno si abbassano le temperature (foto Ansa)

"In qualunque luogo del mondo - si legge - il dì (la parte del giorno di 24 ore in cui il Sole è sopra l’orizzonte) ha praticamente la stessa durata della notte". Il giorno e la notte si alternano grazie alla rotazione del nostro pianeta su sé stesso. Il suo asse di rotazione di solito è inclinato di circa 23,27 gradi rispetto al piano immaginario che segue mentre ruota attorno al Sole. In base al momento dell'anno, cambia l'emisfero più inclinato verso il Sole e per questa la ragione si alternano mesi più caldi ad altri più freddi. Perché l'equinozio d'autunno cambia di anno in anno. Molti pensano che l'equinozio d'autunno cada il 21 settembre ma non è così. Nel 2025 l'equinozio d'autunno cade il 22 settembre ed è effettivamente la data più comune per questo fenomeno, ma non è fissa: può infatti variare tra il 21 e il 24 settembre. Questo perché l'anno solare non dura esattamente 365 giorni: c'è uno scarto di qualche ora e, complice l'introduzione degli anni bisestili per compensare questa differenza di tempo, le date e gli orari degli equinozi cambiano di anno in anno.