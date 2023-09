Lavori sulla A11, chiudono l’allacciamento con l’A1 e lo svincolo di Sesto Fiorentino

Firenze, 11 settembre 2023 – Lavori in vista nei prossimi giorni nel tratto dell’A11 a ridosso della città di Firenze. Per questo scatteranno alcune chiusure che potrebbero avere delle ripercussioni sulla viabilità.

Nello specifico, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 22 di giovedì 14 settembre alle 6 di venerdì 15, sarà chiuso l'allacciamento con la A1 Milano-Napoli, per chi proviene da Pisa ed è diretto verso Bologna. In alternativa, si consiglia di proseguire sulla A11 fino a Firenze Peretola, percorrere la rotatoria e seguire le indicazioni per la A1, con rientro alla stazione di Firenze nord.

Sempre sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di riqualifica della segnaletica verticale, dalle 22 di mercoledì 13 alle 6 di giovedì 14 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Sesto Fiorentino, in uscita per chi proviene da Firenze Peretola. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Firenze nord, sulla A1 Milano-Napoli e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Firenze Peretola.