Arezzo, 22 marzo 2025 – L’Automobile Club Arezzo celebra i "Pionieri del volante" del 2025: un omaggio alla guida sicura e all'esperienza, con un focus sulle nuove norme del Codice della Strada

L'Automobile Club Arezzo ha celebrato anche quest'anno gli automobilisti aretini che hanno dimostrato una guida esemplare per oltre 55 anni, nel pieno rispetto del Codice della Strada.

Per l'edizione 2025, il riconoscimento di "Pioniere del Volante" è stato conferito a ben sei automobilisti:

Giuliano Toti ed Elio Brandi, con il primato di 75 anni di patente,

Giovanni Noli, con 73 anni di patente, si posiziona al secondo posto.

Giovanni Pratesi, Gilberto Sbragi e Marino Cardini, con rispettivamente 72, 71 e 70 anni di patente, completano il podio.

La manifestazione, tenutasi presso l’hotel Minerva, è stata aperta da un importante momento di riflessione sulla mobilità del futuro. Ad introdurre la serata, infatti, ci sono stati gli interventi di Lucia Vecere, dirigente Ufficio Mobilità e Sicurezza Stradale ACI, e Aldo Poponcini, Comandante Polizia Municipale Arezzo. Il tema centrale del dibattito è stato: "Mobilità sicura e sostenibile, cosa cambia con le recenti modifiche al codice della strada". Un argomento di grande attualità, che ha permesso di approfondire le sfide e le opportunità della nuova mobilità, con un'attenzione particolare alla sicurezza stradale.

L’iniziativa ha visto la partecipazione anche dell’assessore allo sport del Comune di Arezzo, Federico Scapecchi, del delegato provinciale CONI Alberto Melis, oltre che del direttore Silvia Capacci, e del presidente Bernardo Mennini.

"Siamo orgogliosi di celebrare questi automobilisti che rappresentano un esempio di guida sicura e responsabile per tutti - ha dichiarato il presidente ACI Arezzo Mennini - la loro longevità alla guida dimostra che la passione per l'auto può andare di pari passo con il rispetto delle regole e la prudenza. L'Automobile Club Arezzo si impegna a promuovere la sicurezza stradale a tutti i livelli, dai giovani ai guidatori più esperti, e iniziative come questa ci permettono di valorizzare l'esperienza e la saggezza di chi ha dedicato una vita alla guida".

La serata è proseguita con la consegna dei diplomi agli oltre 70 partecipanti all'incontro, concludendosi con la tradizionale foto di gruppo e un brindisi celebrativo.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto allo sponsor della serata, l'azienda TCA spa, per il prezioso sostegno alle attività di sensibilizzazione sull'educazione stradale promosse dall'Automobile Club Arezzo.