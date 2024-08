Lutto in casa Gucci, è morta la manager Laura Manni. Il ricordo: “Passione e impegno, era una persona speciale”

Firenze, 7 agosto 2024 – Lutto in casa Gucci e nel mondo della moda toscana. È scomparsa all’età di 55 anni Laura Manni, responsabile del team e-commerce della maison fiorentina. Malata da tempo, Laura è deceduta a Scandicci dove viveva da tempo con il marito e i due figli. Originaria di Livorno, si era trasferita nel fiorentino da anni. La notizia della scomparsa della manager ha sconvolto amici e colleghi di lavoro.

"Era una persona speciale – la ricorda Micaela Le Divelec, fondatrice della prima filiera etica della moda italiana Ethicarei, nonché ex amministratore delegato di Ferragamo, di Richard Ginori ed ex numero due del board di Gucci – una donna completamente dedita alla famiglia e al lavoro in Gucci. È stata responsabile dei servizi e-commerce per molti anni. Per oltre due anni si era trasferita anche a New York per proseguire i suoi impegni lavorativi”.

"Con lei – prosegue nel ricordo Le Divelec – ho lavorato a lungo ammirandone sempre la grande passione e il grande impegno. La ricordo con molto affetto”.