Arezzo, 15 maggio 2025 – 5 referendum: nuovi appuntamenti ai mercati del sabato di Arezzo e San Giovanni Continua la campagna d’informazione per i 5 referendum dell’8 e 9 giugno. Il Comitato per il SI sarà di nuovo presente ai mercati settimanali di Arezzo e San Giovanni la mattina di sabato 17 maggio. Ecco una sintesi dei 5 quesiti. 1. Stop ai licenziamenti illegittimi: abrogare legge che impedisce il reintegro anche nel caso in cui il giudice dichiari ingiusta e infondata l’interruzione del rapporto. 2. Più tutele per le lavoratrici e i lavoratori delle piccole imprese. 3. Riduzione del lavoro precario con il ripristino dell’obbligo di causali per il ricorso ai contratti a tempo determinato. 4. Più sicurezza sul lavoro: modificare le norme che impediscono, in caso di infortunio negli appalti, di estendere la responsabilità all’impresa appaltante. 5. Più integrazione con la cittadinanza italiana. Si chiede di ridurre da 10 a 5 gli anni di residenza legale in Italia richiesti per poter fare domanda di cittadinanza italiana, che una volta ottenuta sarebbe trasmessa ai figli e alle figlie minorenni.