L'aretina Change Capital si espande

Arezzo, 17 giungo 2023 – Change Capital, piattaforma di soluzioni finanziarie per aziende e privati, ha acquisito il 100% di Finage Consulting Srl (“Finage”), società milanese di

advisory del gruppo Finage specializzata nel settore della finanza agevolata. L’operazione permetterà a Change Capital di rafforzare la divisione di finanza agevolata; Finage andrà infatti a integrarsi con la bresciana Credit Team, già acquisita a dicembre 2022,

andando così a creare una divisione leader nel centro nord nel settore di riferimento, che andrà a generare un fatturato consolidato proforma 2023 atteso a circa 3 mln/€. La divisione di finanza agevolata lavorerà in stretta sinergia con quella di mediazione creditizia, sfruttando il potenziale della piattaforma digitale proprietaria di Change Capital, in

linea con la strategia aziendale di diventare un polo nazionale di settore a servizio delle PMI. Infatti, Change Capital mette a disposizione delle imprese facenti parte del Gruppo

tecnologia, capitale e persone, per accelerarne la crescita, creando un vero e proprio

ecosistema di imprese innovative a cui ora si aggiunge Finage Consulting.

In coerenza con tale strategia è stata da poco avviata anche la divisione di mediazione

creditizia privati, che si rivolge principalmente ai dipendenti di aziende offrendo soluzioni quali

cessione del quinto e finanziamenti; a tal proposito è stata anche lanciata l’app proprietaria

Virtual HR per la gestione delle presenze e dei cedolini paga, che da un lato digitalizza e

agevola la gestione del personale, dall’altro permette al dipendente di accedere in automatico

a soluzioni finanziarie già deliberate in coerenza rispetto ai suoi redditi e busta paga.

La propensione di Change Capital alla crescita per linee esterne, e la sua attrattività in ambito

m&a, sono inoltre supportate da una compagine azionaria fortemente complementare di

natura industriale e finanziaria, che annovera Banca Valsabbina, Weholding e Banca

Popolare di Cortona.

Rewind, con un team coordinato dal Partner Luca Fabbroni, ha svolto il ruolo di advisor

finanziario dell’operazione per conto di Change Capital.

Finage Consulting è la società di advisory del gruppo Finage specializzata nel settore della

Finanza Agevolata. Costituita da un gruppo di esperti professionisti in ambito finanziario, la

società ha sede a Milano e opera su tutto il territorio nazionale con presidi operativi nel

Triveneto, Emilia-Romagna, Lazio e Campania. Dal 2016, supporta le imprese italiane, in

particolare le PMI, favorendo l’accesso a contributi, agevolazioni e soluzioni finanziarie in

grado di rendere più sostenibili le strategie di investimento e la realizzazione di progetti

finalizzati alla crescita della competitività in Italia e nei mercati internazionali. Finage impiega

a livello di gruppo oltre 25 collaboratori, ed ha archiviato il 2022 generando un volume d’affari

aggregato superiore ai 2 milioni di euro, con un’attesa per il 2023 di ricavi aggregati superiori

ai 2,5 milioni di euro.

Finage si configura dunque come il Partner ideale per i progetti di crescita futura di Change

Capital, portando nuove competenze e integrando il team di professionisti.

Struttura dell’operazione

L’acquisizione è stata effettuata da Change Capital Finanza Agevolata Srl (“CC FA”), subholding controllata al 100% da Netfintech Srl; CC FA controlla già il 100% di Credit Team.

CC FA rappresenta la divisione di finanza agevolata di Change Capital.

Francesco Brami, Amministratore e Co-Founder di Change Capital ha commentato:

“Annunciamo con entusiasmo la chiusura di questa operazione di acquisizione, la terza nel

giro di pochi mesi, dimostrazione concreta della nostra determinazione per affermarci come

polo e punto di riferimento per la finanza agevolata a livello nazionale. L’elemento distintivo

della nostra realtà è la nostra capacità di innovazione in ambito di finanza agevolata, che ci

permette di qualificarci come operatore fintech disruptive. Infatti, individuiamo le opportunità

di finanziamento più adatte alle esigenze dell’azienda e consentiamo l'automazione di bonifici

e fatture, semplificando l’accesso a contributi e agevolazioni. Tutto questo grazie

all’integrazione della PSD2 (Direttiva europea sui Servizi di Pagamento), che semplifica la

fase di rendicontazione del bando rendendola automatica, direttamente dalla nostra

piattaforma proprietaria”.

Tiziano Cetarini, Co-Founder di Change Capital ha dichiarato: “La conclusione positiva di

questa operazione ed il fatto che realtà promettenti come Finage vogliano entrare a far parte

del Gruppo Change Capital per accelerare la propria crescita, è per noi un chiaro segnale del

valore del nostro modello di business e una conferma della bontà delle scelte strategiche. In

soli quattro anni, infatti, siamo diventati operatori primari in ambito di mediazione creditizia e

finanza agevolata e nel 2023 dovremo raggiungere i 6 mln/€ di fatturato consolidato proforma

con una forte presenza nel Centro-Nord; ora vogliamo proseguire sulla linea tracciata

qualificandoci come polo aggregante per gli operatori di settore e come punto di riferimento

per le aziende che vogliono trovare nuovi mezzi per finanziare la propria crescita e allargando

la nostra offerta anche ai privati”.

Marcello Riva e Vincenza Giacobbe, co-founders e amministratori di Finage Consulting,

commentano: “Sono bastati pochi incontri con Tiziano e Francesco per capire che il progetto

di aggregazione con il gruppo Change Capital fosse una grande opportunità per tutte le parti

coinvolte. Finage Consulting conclude una prima fase del ciclo di vita, caratterizzato da una

continua crescita sia in termini economici sia a livello organizzativo, per entrare a far parte di

un gruppo capace di valorizzare il lavoro svolto in questi anni, assicurando continuità e piena

espressione delle ulteriori potenzialità di sviluppo. L’integrazione degli strumenti di finanza

agevolata nell’innovativa piattaforma digitale di Change Capital offrirà alle imprese italiane, in

particolare alle Pmi, una soluzione completa e immediata per dare risposta alle molteplici

esigenze di accesso al credito e al mercato dei capitali. Con Change Capital condividiamo,

infatti, l’approccio al mercato, fondato sull’integrazione dei servizi in ambito finanziario in

un’unica soluzione che aggrega finanza ordinaria, finanza agevolata e finanza struttura ta”.

Christian Carpino e Adriano Perotti, amministratori di Finage Consulting, hanno

sottolineato come “Nella proposta di aggregazione che Francesco e Tiziano ci hanno illustrato,

abbiamo subito riconosciuto una forte corrispondenza con l’entusiasmo, la filosofia e i valori

che hanno caratterizzato il nostro percorso imprenditoriale. Le persone sono e saranno al

centro del progetto e della relazione con le imprese, facilitate nel loro lavoro dalla disponibilità

di strumenti digitali innovativi come la piattaforma di intelligenza artificiale, e integrate in

un’unica squadra. Siamo tutti consapevoli che la forza del gruppo è il fattore chiave per

affrontare con successo sfide complesse, soprattutto nel settore dei servizi finanziari alle

imprese”.