L’agricosmetica di alta qualità a base di kiwi, Oscar green a Lucignano

Arezzo, 7 ottobre 2023 – Vince la categoria “Campagna Amica” degli Oscar Green regionali dei giovani agricoltori Jacopo Trasolini (29 anni) azienda agricola Victore & Rose di Lucignano con l’agricosmetica di alta qualità a base di kiwi contro l’invecchiamento della pelle.

La premiazione ieri a Firenze nel corso della celebrazione organizzata da Coldiretti Toscana, a ritirare il premio il fratello Pietro, la consegna dell’Oscar Green dal Presidente di Coldiretti Toscna Letizia Cesani, alla cerimonia presenti anche il neodelegato Nazionale Giovani Impresa Enrico Parisi ed il Delegato regionale Francesco Panzacchi.

“Sono davvero molto soddisfatto di questo risultato e ringrazio Giovani Impresa Arezzo che mi ha dato la possibilità di partecipare alla competizione con l’idea ”#Wilongevity, kiwi antiage a km zero” – ha commentato Jacopo Trasolini - la nostra è una linea di prodotti naturali nata dal desiderio di creare prodotti innovati e personalizzati per gli ospiti dell’agriturismo sfruttando gli straordinari “poteri” anti-aging della vitamina E e della vitamina C contenuti nei kiwi che rassodano la pelle, la rendono più luminosa ed elastica e neutralizzano i radicali liberi. Creme viso e mani così come il bagnoschiuma sono ottenuti attraverso un procedimento di “spremitura” artigianale del kiwi valorizzandone tutte le peculiarità. Grande attenzione è rivolta al packaging: tutti gli imballaggi dei prodotti provengono da materie riciclate e certificate”.

L’agri cosmetica Made in Tuscany è una delle nuove frontiere esplorate dai giovani agricoltori della regione. Sono già diversi gli esempi di prodotti naturali sviluppati e commercializzati che derivano da produzioni agricoli oltre che da scarti di lavorazione come le creme a base di castagne, miele, lumaca e piante officinali.

“La vittoria di Jacopo, del fratello Pietro e della loro azienda è per tutta Ia nostra provincia e per il Comitato di Giovani Impresa Arezzo motivo di grande orgoglio, giovani come Jacopo sono la testimonianza tangibile che oggi è imprescindibile innovare – spiega James Lewis Benedetto, Delegato Giovani Impresa Arezzo - i dati nazionali dimostrano che in controtendenza crescono solo i giovani agricoltori che negli ultimi dieci anni sono aumentati dell’1% contro un crollo medio del 13% dell’insieme delle imprese condotte da under 35, con punte del -20% per il commercio all’ingrosso, -28% per l’industria tessile, -25% per il commercio al dettaglio, fino ad arrivare al -48% per le telecomunicazioni”.