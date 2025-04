Arezzo, 3 aprile 2025 – La serata della consegna dei diplomi al Teatro Mario Spina

Al Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino, venerdì 4 aprile alle ore 21, è in programma una serata per celebrare i diplomati del 2024 e quelli che il diploma l’hanno conseguito nel 1974, esattamente cinquant’anni fa. Torna anche quest’anno l’ormai tradizionale appuntamento con la consegna dei diplomi agli ex studenti dell’Isis “Giovanni da Castiglione”.

I diplomati di oggi e quelli di ieri si ritrovano per una sera per celebrare l’impegno e la dedizione di tanti studenti e insegnanti che negli anni sono passati dalle aule del liceo di Castiglion Fiorentino.

Alla serata parteciperanno anche il Sindaco Mario Agnelli e l’Assessore con delega all’Istruzione Stefania Franceschini, oltre al Presidente Sauro Tavarnesi e i professori. Saranno più di 150 gli studenti coinvolti che hanno conseguito il diploma nel 2024. Nel corso della serata verranno consegnate 13 borse di studio offerte dell’azienda Menci ai ragazzi diplomati con 100 e 100 e lode. Sarà poi consegnata un’altra borsa di studio offerta da Fidapa ad una studentessa particolarmente meritevole.