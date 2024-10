La realizzazione di importanti opere pubbliche è stata al centro del dibattito del consiglio comunale di Sansepolcro

Arezzo, 1 ottobre 2024 – La realizzazione di importanti opere pubbliche è stata al centro del dibattito del consiglio comunale di lunedì sera.

L’assemblea nella sua interezza ha espresso parere favorevole al progetto di fattibilità tecnico-economica per la dotazione di un nuovo parcheggio pubblico con annesso adeguamento della viabilità nella confluenza fra via dei Lorena e via Malatesta, con contestuale variante al Regolamento Urbanistico. “L’area individuata, di proprietà comunale, ben si presta a quest’opera” ha dichiarato l’assessore Riccardo Marzi “la volontà è quella di dotarsi di un parcheggio capace di ospitare oltre 100 veicoli, che sia anche multifunzionale in grado di accogliere fiere e mercati, e che sia collegato tramite un sottopasso pedonale a Piazza della Repubblica e quindi Porta Fiorentina. Contestualmente approntando migliorie per la viabilità ad un incrocio molto trafficato e anche con indice elevato di pericolosità al momento. Gli uffici incaricati appronteranno il progetto in modo da poter partecipare al bando regionale che permette di intercettare i finanziamenti necessari al completamento di un’opera complessa ma necessaria, la cui realizzazione sarà portata avanti a stralci”.

Via libera, con voto favorevole della maggioranza, di FdI e di Adesso Riformisti e astensione del gruppo “Pd - In Comune” anche alle linee di indirizzo per la realizzazione di una nuova palestra polivalente a servizio dell’Istituto Comprensivo e dell’associazionismo locale. “Considerando complessa la situazione delle palestre cittadine e senza dimenticare comunque gli interventi fatti alla palestra Collodi e quelli in fase di ultimazione alla palestra Buonarroti, vogliamo dare le gambe ad un nuovo modo di realizzare opere al servizio delle realtà cittadine” ha spiegato l’assessore Riccardo Marzi “creando un partenariato fra l’istituzione Comune e l’associazionismo in modo da reperire i necessari finanziamenti per la realizzazione dell’opera, ricordando sempre che il Regolamento Urbanistico è scaduto e che ci sembra corretto e rispettoso di tutte le forze politiche illustrare simili iniziative in consiglio comunale”.