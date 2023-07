La Provenza d’Italia? E’ sulla colline pisane, dove torna il ‘miracolo della lavanda’

Pisa, 6 luglio 2023 - Uno spettacolo di colori, una gioia per gli appassionati di fotografia. Torna il ‘miracolo della lavanda’ sulle colline pisane. Il viola tinge, come su una tela impressionista, i dolci contorni dei declivi di Pieve Santa Luce e dintorni, mentre tra giugno e luglio flotte di turisti vanno su e giù a caccia di foto, esperienze e fragranze. La lavanda è il nuovo motore turistico, sostenibile e bellissimo, della nuova Provenza d'Italia. Un miracolo tutto toscano, esploso durante la pandemia quando tutti noi andavamo alla ricerca di spazi aperti da vivere in sicurezza. Ecco, è nato in quell’occasione il progetto che, grazie al Pif Lavanda finanziato dal Piano di Sviluppo Rurale decollato nel 2016, ha ridisegnato un intero territorio, che sta dimostrando di saper fare rete.

Le imprese agricole coinvolte nel progetto coltivano nei loro terreni la lavanda, che successivamente viene raccolta e spedita al capofila Flora srl, che provvede alla distillazione degli oli essenziali al 100% bio destinati alla cosmetica e all'alimentazione. In pochi anni, gli ettari destinati a lavanda sono raddoppiati, come la produzione di olio essenziale. Un business eco-sostenibile che i social hanno contribuito a far conoscere e che oggi diffonde i suoi benefici ben oltre i confini di Santa Luce.

L'esempio sono ''I giorni della lavanda’’, diventato un festival che dura 45 giorni. Un traguardo che sarà celebrato in occasione dell'evento in programma venerdì 7 luglio (dalle 19.30 in poi) presso Il Campo Flora a Pieve Santa Luce (PI), organizzato da Flora srl in collaborazione con Coldiretti, a cui sono stati invitati a partecipare tutti i protagonisti del Pif. ''I giorni della lavanda sono una straordinaria intuizione che mette al centro le aziende agricole il cui ruolo, sul territorio, va ben oltre la coltivazione e la produzione. Creano nuovi spazi turistici e di accoglienza, promuovono efficacemente il territorio ed incarnano l'identità e lo spirito di questi territori - commenta Fabrizio Filippi, presidente Coldiretti Toscana -. Il Pif Lavanda è sicuramente tra i progetti più riusciti”.