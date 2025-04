Arezzo, 19 aprile 2025 – Adler Entertainment e 39Films, in associazione con Nostos Screenwriting Retreat annunciano la prima residenza di 'Writing Box - content factory' di prodotti audiovisivi realizzati grazie alla collaborazione di autori da tutto il mondo - ad

Arezzo in Toscana dal 22 al 27 aprile, alla presenza di due tra i più importanti nomi della scena artistica internazionale: Meg Le Fauve (nominata agli Oscar per 'Inside Out') e Joe Forte, artista multidisciplinare noto come creatore e sceneggiatore di 'Firewall', il thriller del 2006 con Harrison Ford . Nata ad ottobre 2024 da un'idea di Alfredo Federico - produttore di film d'autore come 'Tropa de Elite' e 'The Burning Plain' - e Simona Banchi - produttrice di film e documentari come 'Fascisti su Marte' e 'Viva Zapatero!',- insieme a Marco Colombo e Mattia della Puppa di Adler Entertainment - produttori tra gli altri di 'Zucchero - Sugar Fornaciari' e 'Mogwai: If the Stars Had a Sound', 'Writing Box' ha l'obiettivo di posizionarsi come un'incubatrice di IP che sviluppa film, documentari e serie tv per il mercato internazionale. Una community che vuole riunire la migliore generazione di autori italiani e stranieri per creare storie e personaggi originali da sviluppare, produrre, finanziare e distribuire in tutto il mondo. La residenza in Toscana consiste in una sorta di 'agorà' creativa dove, in un fitto programma di 5 giorni, gli sceneggiatori coinvolti nei progetti che sviluppano 'Writing Box' avranno l'opportunità di confrontarsi, discutere, affinare le loro capacità critiche e di storytelling, grazie alla supervisione internazionale che permetterà di contaminare l'identità italiana delle sceneggiature rendendole adatte a competere sui mercati esteri. Una vera e propria full immersion con i mentori internazionali Meg Le Fauve e Joe Forte che ogni giorno incontreranno a turno gli autori, fornendo i loro preziosi suggerimenti e stimolando la discussione in maniera da lavorare al meglio alla struttura di ogni singola sceneggiatura. "Il mondo ha bisogno di grandi storie, ora più che mai. Non solo di storie emotive, ma anche di storie tecnicamente eccellenti in un mercato globale in cui noi registi dobbiamo competere con tante altre forme. Al 'Writing Box Lab' di