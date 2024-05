La musica di Filippo Cirri fa ballare Firenze

Firenze, 28 maggio 2024 – Un Dj che accompagna il pubblico a una serata speciale con atmosfere lounge e relax che seleziona la sua playlist che spazia tra generi italiani in primis ma che strizza l'occhio al fusion come chillout, downtempo, ambient: con queste premesse riapre al pubblico per un evento speciale ma per tutti, Ville sull'Arno - info: 055 5386096 -. Una serata speciale con Dj Filippo Cirri che torna a grande richiesta in un luogo che sa combinare elementi storici con la modernità, offrendo nel segno dei Macchiaioli che ci hanno abitato, un'esperienza unica.

Una delle caratteristiche distintive di Ville sull'Arno è proprio il tema artistico ispirato ai Macchiaioli, movimento culturale italiano del XIX secolo. Tra opere d'arte e decorazioni che richiamano lo stile, ecco l'appuntamento con l'aperitivo lounge in riva d'Arno con uno dei djs più seguiti. La musica live di Dj Filippo Cirri circondato da stuoli di fan, animerà la serata del 28 maggio dalle ore 20 con atmosfere lounge e relax italian style, contribuendo dalla consolle a creare un ambiente raffinato e culturale. Per chi non lo sapesse, Ville sull'Arno offre servizi di alta qualità, tra cui un ristorante gourmet con tanto di spa di lusso. Serata bella ed elegante con un Dj famoso nella movida, selezionato dall'ottimo general manger Rocco Rocco Trimboli. Per tutti.