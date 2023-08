La magìa delle strade ferrate. Il turismo lento dei treni storici fa scoprire panorami mozzafiato

Firenze, 27 agosto 2023 – Non è la novità dell’estate, visto che il boom dei treni turistici va avanti ormai da qualche anno. Ma la mania per le strade ferrate riscoperte è tra i trend anche del 2023. Con la Toscana, neanche a dirlo, a fare da protagonista.

La più famosa è senza dubbio la ferrovia della Val d’Orcia (tratta Asciano-Monte Antico: 51 chilometri che abbracciano le province di Siena e Grosseto): chiusa al traffico nel settembre 1994, è stata riaperta due anni dopo in alcuni giorni festivi come ferrovia turistica.

Attraversando la zona delle Crete Senesi e la vallata del fiume Orcia ai piedi del Monte Amiata, la linea si trova in un territorio di particolare valore ambientale e paesaggistico, riconosciuto dall’Unesco come Patrimonio mondiale dell’umanità.

I prossimi treni a vapore che percorreranno la ferrovia della Val d’Orcia sono il 24 settembre (Siena-Chiusi) in occasione della Festa dell’uva e del vino, il 20 settembre (Siena-Asciano) per il Treno del vino e degli antichi sapori, l’8 ottobre Siena-Asciano per Sapori e profumi amiatini, il 15 ottobre Siena-Asciano per Festa d’autunno, il 22 ottobre Siena-Trequanda per la Festa dell’olio novo e il 29 ottobre Siena-Montalcino per la Sagra del tordo. Tutte le informazioni sono disponibili all’indirizzo https://www.ferrovieturistiche.it/it/fvo/.

La Porrettana

L’altra linea storica (aperta al traffico regolare) protagonista di molti treni turistici è la Porrettana, che collega Pistoia con Bologna. «Porrettana Express» è un progetto di valorizzazione e promozione della ferrovia e del territorio attraverso l’organizzazione di treni storici tematici. L’esperienza del viaggio su ciascuno di questi treni è unica, poiché i partecipanti oltre a viaggiare su carrozze d’epoca, usufruiscono per l’intera durata del percorso di un servizio di animazione a tema. Sono infatti previsti treni kids con laboratori pensati per famiglie con bambini, viaggi storici alla scoperta della Linea gotica oppure dell’Ecomuseo della Montagna Pistoiese, il treno con lo spettacolo teatrale oppure quello letterario.

Il prossimo appuntamento col Porrettana Express (già tutto esaurito) è in programma per domenica 10 settembre, con il "Treno Kids" che andrà alla scoperta della montagna pistoiese. Info sui prossimi appuntamenti sul sito www.porrettanaexpress.it.