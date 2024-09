Arezzo, 14 settembre 2024 – La lettera aperta per l’inizio dell’anno scolastico di Stefania Franceschini Assessore all’Istruzione di Castiglion Fiorentino.

«Cari ragazzi,

lunedì inizia il nuovo anno scolastico e come tutti gli anni voglio rivolgere un pensiero particolare a Voi che siete i protagonisti e a tutte quelle persone che Vi saranno vicine in questo percorso di vita.

So bene che non sarà tutto facile soprattutto per chi affronterà un nuovo mondo come per i bambini che escono dall’infanzia per entrare alla scuola primaria; così come i ragazzi che si accingeranno a varcare le porte della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Il rientro a scuola sarà denso dei ricordi della appena trascorsa estate fatta di divertimento, di gioco e di spensieratezza ma non scoraggiatevi perché l’anno scolastico, pur impegnativo, sarà anche occasione di momenti piacevoli insieme ai vostri compagni.

Ogni nuova esperienza anche la più faticosa arricchirà il vostro bagaglio personale fatto di informazioni, conoscenze e amicizie; un bagaglio che Vi porterete sempre dietro e che Vi aiuterà a crescere e ad affrontare le sfide future.

Come il “sabato” nell’omonima poesia di Giacomo Leopardi “Il Sabato del Villaggio”, questi sono gli anni più belli perché avete davanti a Voi tutto il tempo per trovare la Vostra strada affiancati dai Vostri maestri-professori e dalla Vostra famiglia.

Vi auguro, quindi, un buon anno scolastico arricchito da nuove consapevolezze che vi aiuteranno a superarlo al meglio.

Un ultimo pensiero di ringraziamento va ai dirigenti scolastici, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico e alle famiglie che insieme a Voi affronteranno questo nuovo anno scolastico con l’entusiasmo di sempre.