La “Grande ribelle” alla Normale di Pisa

Pisa, 27 gennaio 2025 - Sabato 1 febbraio 2025 alle 16, a Pisa, nella Sala Azzurra della Scuola Normale Superiore in Piazza dei Cavalieri si svolgerà l'evento La “Grande ribelle”, Lina Kostenko e la sua opera.

L’Ucraina e la sua matrice culturale europea, fra Occidente e Oriente Il Gruppo Millecolori, che lo ha organizzato, ringrazia il Direttore della Scuola Normale Luigi Ambrosio per la concessione della Sala e del patrocinio. La scelta, in questa contingenza storica, di un evento - tributo a Lina Kostenko, una delle figure più carismatiche ed eminenti della letteratura contemporanea ucraina,rappresenterà anche un’occasione per conoscere più da vicino un paese e la sua cultura.

Lina Kostenko, poetessa, prosatrice, drammaturga, saggista è una delle voci determinanti dell’identità culturale del suo Paese. Il tributo alla grande poetessa, con la lettura di poesie scelte tratte dalla raccolta Sulle rive del fiume eterno, edito da Castelvecchi Editore nel 2023, ne celebra l’opera, il vissuto, il presente, la sua modernità e il suo legame indissolubile con la storia della sua terra. La lettura dei versi tratti dalla raccolta verrà preceduta da un excursus storico culturale che aiuterà chi ascolta a comprendere la matrice europea della cultura ucraina, nel suo tortuoso evolversi nei secoli, sino ai nostri giorni

Intervengono Alois Woldan, professore emerito di Slavistica all'Università di Vienna (intervento da remoto), Giovanna Brogi già professore ordinario di Storia della Lingua russa e della Letteratura ucraina all'Università Statale di Milano, Massimo Tria, professore associato di Lingua e Letteratura russa all'Università di Cagliari e Oxana Pachlovska (intervento da remoto), professore associato di Lingua e Letteratura ucraina all'Università “La Sapienza” di Roma. Coordina l'evento Mariana Carbè. Leggeranno le sei poesie scelte Yulija Faccin in ucraino e Alessandra Favati in italiano.