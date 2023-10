La Giornata dle Benefattore a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 4 ottobre 2023 – Sono già trascorsi 20 anni dalla sua fondazione e ancora oggi l’associazione “Solidarietà in Buone Mani” opera e lavora con lo stesso entusiasmo dei primi tempi “sfornando” sempre nuove idee e progetti a favore delle popolazioni della Sierra Leone e del Perù.

Sabato 7 e domenica 8 ottobre ritorna la “Giornata del Benefattore”, giunta alla sua 4° edizione e patrocinata dal comune di Castiglion Fiorentino, un evento annuale in occasione del quale la onlus castiglionese, presieduta da Don Giuliano Faralli e fondata da Padre Arturo Buresti, intende ringraziare tutti i Benefattori e coloro che hanno sostenuto il raggiungimento degli obiettivi. “Quest’anno” – afferma il Presidente Don Giuliano Faralli – “visto la ricorrenza abbiamo invitato tutte le associazioni di volontariato del territorio che saranno presenti con il proprio labaro”. L’iniziativa prenderà il via, come detto, sabato 7, con una cena di beneficenza presso la sala parrocchia del Santuario della Chiesa del Rivaio alla presenza, tra gli altri, il vescovo della Sierra Leone, Monsignor Natale Paganelli. “Con i proventi dell’iniziativa” – continua Don Giuliano Faralli – “verrà realizzato un salone polivalente per insegnare la musica ai giovani di Callao, in Perù, e verrà ristrutturata una scuola della Sierra Leone”. Domenica 8 ottobre, il programma prevede, alle ore 16.00 un saluto alla tomba, presso il cimitero comunale, del fondatore dell’associazione, Padre Arturo Buresti, a seguire la Santa Messa presso la Chiesa della Collegiata presieduta da Monsignor Paganelli, un momento di preghiera, di riflessione e un pensiero forte ai Benefattori dell’Associazione scomparsi. Al termine ci sarà uno spettacolo di giochi di bandiera nella piazza antistante la Chiesa grazie al “Gruppo Storico e Sbandieratori Città di Castiglion Fiorentino” che non poteva certo mancare. Grande protagonista del lungo viaggio di solidarietà iniziato con Padre Arturo Buresti e oggi testimonial di tante iniziative a favore dei progetti.

L’Associazione “Solidarietà In Buone Mani” opera sia in Africa, ovvero in Sierra Leone, che nello stato sudamericano del Perù. Grandi risultati sono stati raggiunti in entrambi i contesti: dalle scuole e strutture sportive realizzare in Sierra Leone grazie al sostegno diretto di Leonardo Pieraccioni al riconoscimento di “Eccellenza Italiana” ricevuto in Perù.

“Come sempre l’amministrazione patrocina volentieri l’iniziativa, fortemente voluta da Don Giuliano Faralli, è un bel modo di ringraziare e dare il giusto merito alle associazioni di volontariato, i benefattori castiglionesi che donano il loro tempo e le loro energie ai più bisognosi” conclude l’assessore al Terzo Settore, Chiara Cappelletti

--