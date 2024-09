La generosità di due associazioni porta al Lotti un nuovo defibrillatore

Pontedera, 3 settembre 2024 - Una nuova postazione con defibrillatore automatico esterno (Dae) è stata inaugurata stamattina all'ospedale Lotti di Pontedera, realizzata grazie alle donazioni dell'associazione "Regalami un Sorriso ETS" (che ha donato il defibrillatore Tecnoheart plus Tecno-Gaz) e dell'associazione "Un sorriso che Vale", che ha donato la struttura esterna che contiene il defibrillatore. La nuova postazione è stata installata al centro prelievi, al piano terra del nosocomio. <<Ringraziamo sentitamente le due associazioni per questa donazione che contribuirà a incrementare la cardio-sicurezza del Lotti - dicono dalla direzione ospedaliera - e fa sempre piacere ricevere queste attestazioni di stima e apprezzamento per il lavoro quotidiano che tutte le professionalità dell'ospedale svolgono con impegno e abnegazione>>.