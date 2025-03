Arezzo, 15 marzo 2025 – La Fondazione Arezzo Intour premiata alla Borsa Mediterranea del Turismo BMT

Il premio è stato assegnato per “l’impegno straordinario nella valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico”

Ieri, a Napoli, durante la XXVIII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo (BMT), la Fondazione Arezzo Intour, ha ricevuto il “Premio per l’Eccellenza nella promozione del territorio” con la motivazione di un “impegno straordinario nella valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico”.

Il titolo è stato consegnato al direttore della Fondazione Arezzo Intour, Rodolfo Ademollo, da Visit Italy, il più importante portale di viaggi e vacanze in Italia, durante la convention "Il Turismo del Futuro", che si è svolta nella gremitissima Sala Mediterraneo della Mostra d’Oltremare e che ha offerto ad oltre 300 partecipanti, un’importante occasione di confronto su innovazione, strategie e sostenibilità per il turismo di domani.

Sono solo otto le destinazioni italiane insignite di questo prestigioso riconoscimento, nel segno del grande lavoro che lo staff della Fondazione Intour svolge incessantemente.

La Borsa Mediterranea del Turismo è il più grande market place del Mediterraneo: manifestazione b2b per eccellenza e si rivolge alle agenzie di viaggio ed operatori, è strategica per geolocalizzazione e per il periodo in cui si svolge, unica nel settore e nel panorama fieristico nazionale.