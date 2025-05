Arezzo, 27 maggio 2025 – La costituzione e la pace, un incontro con il magistrato Beniamino Deidda e una camminata

Sabato 31 maggio 2025 a Stia si terrà un pomeriggio dedicato alla pace, organizzato dalla rete di Associazioni "Camminiamo per la Pace". L’ospite di eccezione sarà l’ex magistrato Beniamino Deidda che terrà una lectio magistralis su “La Costituzione e la Pace” presso il Teatro Comunale di Stia alle 17.30. questo momento alto di riflessione sarà preceduto da una camminata per la pace alle 16,45 con le Guide Ambientali del Parco con partenze da: Stazione ferroviaria, Loc. Tintoria, Bivio della strada per Croce a Mori/Porciano e zona Belvedere.

L’idea ispiratrice del progetto - che ha avuto una bella anticipazione lo scorso 5 gennaio con la marcia della pace - è: “A volte bisogna disobbedire per rispettare la Costituzione”, ovvero sul concetto di disobbedienza profetica del movimento che da Don Milani ai preti fiorentini del Dopoguerra, è arrivato fino a noi, anche se “negato” come dice Deidda nell’introduzione al libro “Disobbedienza profetica”.

L’Alto Casentino, con le tante associazioni che hanno aderito a “Camminiamo per la pace”, vuole rifondare moralmente quel pacifismo che, come dice Deidda nell’introduzione al libro sopracitato scritta insieme a Tomaso Montanari “oggi appare urgente per la sopravvivenza stessa dell’umanità, minacciata da una nuova apocalisse nucleare e dal terribile amore per la guerra”.

L’evento di sabato 31 maggio a Stia, è patrocinato dal Comune di Pratovecchio Stia, organizzato da una rete di 50 associazioni del territorio, e rappresenta un invito a riflettere insieme sull'impegno comune a praticare pace e giustizia.

Lo scorso 5 gennaio si partiva da questa riflessione: “Insieme in cammino, per interrogare le nostre coscienze, per coltivare la memoria dei crimini del passato, per esprimere solidarietà alle vittime di ogni guerra, per rifiutare ostinatamente ogni forma di violenza e sopraffazione, per immaginare istituzioni capaci di agire veri processi di pace, per credere nella forza della riconciliazione, per trovare il coraggio di osare la pace, passo dopo passo, insieme”.

Queste parole sono il manifesto abbracciato e sottoscritto in modo simbolico da queste associazioni del territorio di Pratovecchio Stia che, il 5 di gennaio 2025 e grazie anche all’interessamento e al coinvolgimento dell’amministrazione comunale, sono partite insieme per una marcia della pace che oggi va avanti con un momento alto di riflessione collettiva.

Per comprendere nel profondo questa “disobbedienza profetica” ci aiuterà Beniamino Deidda, entrato in magistratura nel 1963, un uomo impegnato su questo fronte, che ha svolto la sua attività prevalentemente a Firenze, dove è stato per molti anni Pretore, poi Giudice per le indagini preliminari e, dal 1993 per sei anni, Procuratore della Repubblica Aggiunto presso la Pretura di Firenze. Nel 1998 è stato nominato Procuratore della Repubblica di Prato e poi Procuratore Generale di Trieste. Poco prima della conclusione del suo incarico si è occupato anche della complessa vicenda di Eluana Englaro.

Saranno presenti alla serata anche gli organizzatori della marcia Barbiana-Assisi, un progetto che si inserisce nella più nota Perugia-Assisi.

Per informazioni più dettagliate sull’organizzazione della camminata e del momento di riflessione del 31 maggio scrivere a: [email protected]