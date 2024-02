La consegna delle chiavi di 18 appartamenti e 21 box sequestrati alla mafia al Comune di Marciano

Arezzo, 17 febbraio 2024 – Oggi, sabato 17 Febbraio, nel Comune di Marciano della Chiana è avvenuta la consegna ufficiale delle chiavi di 18 appartamenti e 21 box, situati nella frazione di Cesa, precedentemente sequestrati alla mafia. Presente alla consegna il Sindaco Maria De Palma e tutta la Giunta a testimonianza dell’importanza di questo momento per il Comune e per l’intera Valdichiana. Questo importante passaggio, segna la conclusione di una lunga vicenda giudiziaria e una grande opportunità per il territorio di Marciano della Chiana

La consegna è stata effettuata da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, simbolo tangibile della lotta contro il crimine e della riconquista di spazi vitali per la comunità.

Il Sindaco Maria De Palma ha dichiarato: "Questo è un giorno storico per Marciano della Chiana. La restituzione di questi immobili al nostro Comune simboleggia la vittoria della legalità sulla criminalità organizzata. Abbiamo già presentato un progetto ambizioso alla Regione Toscana per reperire i fondi necessari alla sistemazione degli appartamenti e alla riqualificazione dell'intera area.”

Il ViceSindaco Monica Cardini ha aggiunto: "Vogliamo trasformare questo episodio oscuro in una nuova opportunità di crescita e sviluppo per Marciano della Chiana. In questi cinque anni, l'Amministrazione ha dedicato energie considerevoli per portare a termine questo percorso giuridico, dimostrando la nostra ferma volontà di difendere i diritti dei cittadini e la nostra comunità."

Una parte degli appartamenti sarà destinata all'edilizia popolare, garantendo l'accesso a una casa dignitosa a famiglie bisognose, mentre un'altra parte sarà assegnata ad associazioni del territorio, le quali potranno usufruire di questi spazi per svolgere attività culturali, sociali e ricreative a beneficio della comunità.

Il Comune di Marciano della Chiana si impegna a continuare la sua azione incisiva contro ogni forma di illegalità, promuovendo la legalità e la giustizia sociale nel territorio.