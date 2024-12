Arezzo, 10 dicembre 2024 – “La conoscenza, motore di crescita e di sviluppo per le imprese agricole”. E’ il titolo del convegno organizzato da Cia Agricoltori Italiani della Toscana, in programma mercoledì 11 dicembre, alle 9.30, a Marciano della Chiana (Ar), Via Cassia, 147, Tenuta di Cesa, località Cesa.

Il programma

Apertura dei lavori a cura di Giordano Pascucci, direttore Cia Toscana. Quindi i saluti di Giovanni Sordi, direttore Ente Terre Regionali Toscane; Valentino Berni, presidente Cia Toscana

Interventi

“L'importanza del Sistema Akis, i risultati dell'indagine dei quaderni e gli interventi della Regione Toscana” di Fausta Fabbri, responsabile Gestione Misure del Psr per la consulenza, la formazione, l'innovazione, per i giovani agricoltori e per la diversificazione delle attività agricole della Regione Toscana.

“Comunità della Pratica per l'agricoltura di precisione: obiettivi, attività, iniziative” a cura di Marco Locatelli, dirigente responsabile settore Gestione Tenuta di Cesa, Innovazione e progetti europei

“I progetti di cooperazione per incentivare l'innovazione: nuovi ruoli e competenze per i consulenti aziendali” di Patrizia Proietti, Crea;

“I partenariati di Cia Toscana per promuovere l'innovazione nelle aziende” di Cosimo Righini e Lucia Tacconi, Cia Toscana.

“Implementare i servizi di consulenza alle imprese agricole” a cura di Alessandra Alberti e Francesco Sassoli, Cia Toscana.

Nel corso dell’incontro saranno presentati i Progetti nell’ambito della sottomisura 16.2 del Psr 2014/2022 iVine, SusSmartSpray, EOS, MicroForAgri, 2ndLife, VivaBio, GeoEvo Web Gis, Monitoil.

Chiusura lavori Roberto Scalacci, direttore Agricoltura e Sviluppo Rurale Regione Toscana.

Intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana Sottomisura 1.2