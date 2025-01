La Befana di Castiglioni vola al Gaslini di Genova

Arezzo, 11 gennaio 2025 – “Come ormai da quasi 30 anni l’associazione Neuroblastoma di Castiglion Fibocchi, insieme a volontari e cittadini, è volata all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova a portare calze e doni ai bambini ricoverati cercando di allontanare i brutti pensieri per qualche minuto. Ad accogliere sempre presente e disponibile, il prof. Alberto Garaventa, Direttore UOC Oncologia Pediatrica Gaslini e la Dottoressa Giulia. I 36 volontari travestiti con i costumi più strani, dal dottor Celestino agli animali della fattoria, entrano in 14 reparti cantando e ballando portando doni e sorrisi non solo ai bambini, ma anche ai loro genitori. Anche quest’anno, oltre alla presenza come ogni anno dell’Amministrazione comunale che si fa carico interamente delle spese di viaggio e devolve un contributo per l’acquisto delle calze della Befana e dei regali per i reparti, erano presenti i Gianduiotti. Ogni volta un’esperienza toccante e allo stesso modo profondamente tremenda - commenta il Sindaco Ermini Marco presente al Gaslini. Le prime volte sono venuto da giovane ventenne volontario, adesso rappresento tutti i cittadini Castiglionesi. Un peso ed un onore importante, ma basta un sorriso anche solo di un bambino e soprattutto dei genitori a ripagare di tutte le fatiche che ogni giorno noi piccoli amministratori dobbiamo affrontare. E sono proprio i volti dei genitori supereroi dove si leggono dolore e commozione che ogni volta ci toccano di più-prosegue Ermini-genitori che hanno accolto con stima e gratitudine i volontari nelle camere dei propri figli. Non finiremo mai di ringraziare Lina Paggini e Rita Testi le nostre due signore dell’associazione Neuroblastoma per quanto hanno fatto e continuano a fare per il mondo del volontariato che ha sempre contraddistinto il nostro paese. E come ogni anno una piccola rappresentanza del gruppo Fratres Laterina che ha portato giochi e libri ai bambini donati dall’Istituto comprensivo F. Mochi di Laterina Ponticino Levane e Levanella e dal comprensivo di Bucine scuole primaria e secondaria di Pergine Valdarno. Oltre alla Befana storica Castiglionese al Gaslini vengono donate ogni anno anche due borse di studio per la ricerca, sempre grazie all’associazione Neuroblastoma e al gruppo Fratres di Castiglion Fibocchi. Si conclude con la trasferta ligure il programma natalizio castiglionese all’insegna della solidarietà. Gesti che fanno grande una piccola comunità.”