L’8 marzo col Presidente della Provincia Alessandro Polcri

Arezzo, 7 marzo 2025 – Si celebra sabato 8 marzo, la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, per ricordare i molti ordinari atti di coraggio compiuti dalle donne ed il loro ruolo straordinario che hanno avuto nello storia del loro Paese.

Il Presidente della Provincia Alessandro Polcri dichiara :

“L’ 8 marzo è l’occasione per richiamare all’attenzione la lunga lotta di tutte le donne per essere protagoniste, insieme agli uomini, e su un piano di parità, della vita culturale, economica e politica del Paese. La Provincia di Arezzo è da molti anni, in prima linea nella realizzazione di politiche mirate alla parità di genere, oltreché nella lotta contro la violenza sulle donne, attivate in collaborazione con Enti Locali e Associazione del territorio. La strada è ancora in salita, perché persistono purtroppo disparità economiche, scarsa presenza delle donne negli organismi decisionali e altre discriminazioni, per questo è necessario continuare a fare rete per contrastare ogni tipologia di violenza e sostenere le donne. Per realizzare la pari opportunità tra donna e uomo in tutti gli ambiti, e’ necessario un vero cambiamento culturale, partendo sin dalle giovani generazioni e per affermare il ruolo insostituibile della donna nella società.”

La Consigliera Provinciale di parità, Gabriella Cecchi dichiara: “Aldilà della ricorrenza rituale e dei gentili omaggi che nell’occasione tradizionalmente si offrono alle donne, l’8 marzo rappresenta un simbolo di portata internazionale, a ricordo degli eventi che hanno dato inizio al lungo, faticoso cammino del genere femminile per conquistare diritti sociali e civili, per emanciparsi affermando il proprio ruolo di cittadine e di lavoratrici. Diritti inalienabili che devono essere applicati, tutelati e ampliati rifiutando nettamente la discriminazione e la violenza di genere nella vita privata, nella società e nel mondo del lavoro, secondo principi di parità e di pari opportunità: l’8 marzo è dunque molto più che un evento rituale.” Il Centro Pari Opportunità della Provincia di Arezzo, inoltre come ogni anno, ha realizzato un depliant di raccolta delle iniziative che avranno luogo durante tutto il mese di marzo nell’intero territorio provinciale aretino. Numerosi sono gli eventi organizzati da Enti, Istituzioni e Soggetti del privato sociale che hanno lo scopo di informare e sensibilizzare la cittadinanza sui temi riguardanti i diritti civili, lavorativi ed economici per i quali le donne hanno combattuto e tuttora combattono. Il calendario completo delle iniziative, è consultabile sul Sito e nella pagina Facebook della Provincia di Arezzo.