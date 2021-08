Isola d'Elba, 15 agosto 2021 - Dopo il trionfo olimpico, cosa c'è di meglio del mare della Toscana per godersi il meritato, meritatissimo riposo? Fausto Eseosa Desalu ha scelto l'Elba per le sue vacanze post Tokyo, dove è stato protagonista della memorabile staffetta 4x100 d'oro insieme a Tortu, Jacobs e Patta.

Sulla spiaggia di Lacona "Faustino" si è concesso a foto e autografi senza mai risparmiare il suo sorriso. Adesso è una star, dopo quella che è stata una vera e propria impresa che ha esaltato gli appassionati italiani. "È indescrivibile la gioia che provo. Quell'urlo mi è venuto spontaneo ma sentivo di doverlo fare perché volevo dare a Filippo tutte le mie ultime energie affinché potesse tagliare il traguardo ed entrare così nella Leggenda. Per me - ha detto ancora - vuol dire tanto questa medaglia: è il coronamento di tanti anni di fatica. Sono davvero contento", aveva detto alcuni giorni fa al suo rientro in Italia.