Arezzo, 16 dicembre 2024 – Koinè: bilancio sociale con il professor Zamagni

Assemblea dei soci nel pomeriggio del 17 dicembre al Centro affari

Koinè presenta il bilancio sociale 2023 e riflette sul futuro della cooperazione sociale. Lo farà nel pomeriggio di martedì 17 dicembre, nell’auditorium Caurum presso il Centro affari, con il professor Stefano Zamagni, docente di economia sociale all’Università di Bologna e già presidente dell'Agenzia per il Terzo settore nonché della Pontificia accademia delle scienze sociali.

Koinè opera principalmente nella provincia di Arezzo, nel Valdarno fiorentino, nella Valdichiana senese e nella città di Roma. Gestisce 90 servizi in 7 settori: anziani, disabili, salute mentale, servizi domiciliari, minori, inclusione, prima infanzia. E’ un’impresa sociale al femminile: 778 addetti di cui il 92% donne. I ricavi nel 2023 sono stati 23.360.801 euro, la cifra più alta raggiunta dalla cooperativa nei suoi 30 anni, con un incremento significativo rispetto ai due anni precedenti, nonostante le sfide economiche post-pandemia.

“Il 17 dicembre – annuncia la Presidente Elena Gatteschi – festeggeremo anche i nostri 30 anni, durante i quali abbiamo costantemente continuato a produrre risultati non solo economici: sviluppo dell’inclusione, migliore coesione sociale, continua elevazione della qualità dei servizi anche attraverso la loro personalizzazione. Penso si possa dire che Koinè rappresenta un’opportunità e una garanzia per persone e famiglie. A noi vengono affidati bambini, anziani, persone fragili. Ci facciamo carico del loro benessere, per quanto possibile e in questo senso ci sentiamo parte attiva e utile di una comunità sempre più vasta”.

All’assemblea del 17 dicembre interverranno, oltre al professor Zamagni, anche la vice sindaca di Arezzo, Lucia Tanti; il vice Presidente di Koinè, Sauro Testi; la Direttrice facenti funzioni della Asl Tse, Antonella Valeri; il Presidente regionale e vice Presidente nazionale di Legacoop, Roberto Negrini. E’ attesa la partecipazione del Presidente della Giunta Regionale Eugenio Giani.

“Quella di martedì non sarà un’assemblea come tante – conclude il vice Presidente Sauro Testi. Guardiamo al passato e all’oggi con risultati economici, sociali e imprenditoriali di assoluto rilievo. Guardiamo, soprattutto, al futuro per costruire nuove opportunità per una migliore qualità della vita e del lavoro delle comunità delle quali facciamo parte e per le quali operiamo”.