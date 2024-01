Kate Middleton operata all’addome, a rischio il viaggio a Firenze col principe William

Firenze, 17 gennaio 2024 – Sembra sempre più in forse il tour in Italia dei principi del Galles: il viaggio primaverile della coppia a Roma e Firenze non era stato ancora annunciato ufficialmente ma a questo punto sembra molto improbabile. Kate, la moglie del principe William, è stata ricoverata in ospedale per un intervento chirurgico all'addome, un'operazione riuscita "con successo" ma che la terrà lontano dagli impegni ufficiali probabilmente fino a Pasqua.

La principessa è stata ricoverata martedì alla London Clinic, una clinica privata londinese, per un intervento chirurgico programmato e rimarrà dai dieci ai 14 giorni: secondo la stampa britannica, la causa – che non e' stata resa nota - non dovrebbe essere legata a un tumore. Intanto però la principessa è costretta a rivedere il calendario del suoi appuntamenti considerato che una volta dimessa sarà probabilmente in convalescenza fino a Pasqua nella sua residenza nel castello di Windsor.

Il tour in Italia, ancora soltanto ipotizzato, era previsto per l'inizio del 2024. Se si farà, sarà il primo viaggio ufficiale dei principi del Galles all'estero dopo la morte di Elisabetta II, una sorta di 'charme offensive' per conto del governo britannico come eredi al trono, che dovrebbe cominciare proprio dall'Italia. Poco prima di Natale, il quotidiano britannico The Telegraph aveva scritto che era improbabile che i principi fossero ricevuti da Papa Francesco.