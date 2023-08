Pianosa, l’isola da salvare: "Gli edifici in degrado di proprietà del Demanio"

Pianosa (Campo nell’Elba), 25 agosto 2023 – ”Mi sembra che il consigliere regionale Diego Petrucci abbia capito poco di Pianosa". Il presidente del Parco Nazionale Arcipelago Toscano Giampiero Sammuri risponde punto per punto agli attacchi che l’esponente di Fratelli d’Italia ha fatto al Parco per lo stato di degrado in cui versa gran parte degli immobili presenti sull’isola piatta. Petrucci ha raccolto foto durante un sopralluogo fatto nel 2021 con esponenti del suo partito. Sammuri non ci sta e respinge le accuse di "gestione fallimentare". "Petrucci addebita al Parco il fatto che gli edifici cadono a pezzi – dice Sammuri – ma forse non sa che questi edifici non sono di proprietà del Parco ma sono del Demanio dello Stato. Non è competenza del Parco la loro manutenzione". E rilancia: "Siamo stati proprio noi a rimettere a posto la Casa dell’agronomo, con un investimento da 2 milioni di euro, diventato un centro visite spettacolare. Stessa cosa per la villa di fronte alla Casa dell’agronomo. Il Parco ha investito 2 milioni 700mila euro nel recupero degli immobili a Pianosa, abbiamo fatto scavi paleontologici e archeologici, preso in gestione la catacombe dal Vaticano e le abbiamo messe in sicurezza, oggi sono visitate da molti turisti".

Sammuri è un fiume in piena e annuncia: "Dopo due anni dalla nostra richiesta, il Demanio dello Stato, proprio pochi giorni fa, ci ha dato una parte dell’antico carcere che rimetteremo a posto e lo renderemo fruibile per le visite". Ristrutturazione e gestione che prevede manutenzione e spese per i servizi a partire dall’energia elettrica: "Paghiamo tutto noi" sottolinea il presidente. Poi impugna la proposta di Petrucci di fare sull’isola un turismo sostenibile: "Ma è ciò che facciamo da tempo – sbotta Sammuri – un turismo ambientale che vale 25mila persone all’anno, e più della metà sceglie le nostre visite guidate tra snorkeling, kayak, tour nelle catacombe, mountain bike, giri in carrozza a cavallo". E tutto a cifre popolari, dai 5 ai 25 euro oltre al biglietto del traghetto che parte da Marina di Campo e in poco più di mezz’ora raggiunge Pianosa. La maggior parte dei turisti sta sull’isola una giornata ma c’è anche chi riesce a trovare posto nel piccolo albergo da 25 posti.

Intanto però il fascicolo con le foto realizzate dal consigliere regionale Petrucci è finito sui tavoli del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove che, ieri in visita al carcere di Livorno, è intervenuto sulla delicata gestione degli immobili da parte del Dipartimento centrale dell’amministrazione penitenziaria (Dap). "Sul mio tavolo – ha detto Del Mastro a proposito del degrado a Pianosa – c’è il dossier del consigliere Petrucci. Presto faremo insieme un sopralluogo sull’isola. Il suo futuro andrà ripensato".

Ed è intervenuto anche sulla questione degli edifici in gestione al Dap e che, in virtù del decreto 314/2006, permette a magistrati, secondini, carabinieri e detenuti di trascorrere settimane sulla splendida isola. "Gran parte della foresteria – ha spiegato dopo il caso sollevato da Il Giornale – è gestita dal Dap. La foresteria fa parte del welfare di cui ha diritto il personale dell’amministrazione penitenziaria. Ma sono emerse incongruenze, risalenti a tre anni fa, su cui la magistratura sta lavorando. Al ministero stiamo pensando di riportare tutto sotto il controllo del Dap centrale. Già dal bando 2023 l’assegnazione dei posti disponibili è andata ai dipendenti della polizia penitenziaria. Dovesse avanzare spazio, potrebbe soddisfare la domanda dei magistrati. Ognuno pagherà in base all’Isee. Chi supera l’aliquota Isee massima, pagherà per intero la retta di soggiorno". E aggiunge "al ministero stiamo ricostruendo i pagamenti delle rette per capire se ci sono state anomalie".

Gli immobili sono citati anche in un fascicolo aperto alla Procura di Livorno (1456/22) per sesso di detenuti con giovani turiste. Indagine al vaglio per l’archiviazione. "Si tratta di fatti del 2020, già archiviati penalmente – dice il sottosegretario Delmastro – . Tuttavia per cautela il personale in servizio all’epoca fu trasferito".