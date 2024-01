Iscrizioni scolastiche al via, ma la nuova piattaforma Unica non funziona: l’abbiamo provata per voi

Firenze, 18 gennaio 2024 – “Ci dispiace, si è verificato un problema tecnico”. E' questa la frase che si sono visti comparire sullo schermo del pc i genitori che stamani (e anche noi che l’abbiamo provata), 18 gennaio, a partire dalle 8, hanno provato a iscrivere i loro figli alle classi prime delle scuole elementari, medie e superiori nell'unica modalità, online consentita, ovvero tramite la nuova piattaforma Unica. Se si ripete la procedura più volte, può succedere di tutto: non si accede al sito del ministero dell'Istruzione, dal quale poi si arriva al link di Unica, la schermata resta bianca con dei cerchietti gialli e blu al centro, oppure si riesce ad accedere con il proprio Spid e confermare la registrazione al sito, ma poi si blocca tutto e dà di nuovo un errore di connessione o errore tecnico. Troppi accessi tutti insieme? Possibile, ma non si tratta di un click day. Per inoltrare la domanda c'è ancora tempo: si può fare fino alle ore 20 del 10 febbraio 2024. Di certo, l'iscrizione “in tre passi”, come si legge sul sito del ministero, per il momento non è possibile farla. In attesa che i problemi tecnici siano risolti, ricordiamo come fare la domanda.

Come iscrivere il proprio figlio a scuola

Da quest'anno è online la piattaforma Unica, dalla quale è possibile usufruire dei principali servizi e strumenti del ministero dell'Istruzione e tramite la quale si accede anche alle iscrizioni online, con tutte le informazioni utili per la procedura. Cliccando sulla sezione “Scuola in chiaro” è possibile anche ricercare la scuola d'interesse, trovare quindi il codice che serve per la domanda di iscrizione, ma anche informazioni sul numero di studenti che l’hanno frequentata negli ultimi due anni scolastici, la percentuale di ripetenti, gli indirizzi di studio che offre l'istituto e altro ancora.

Come si spiega sulla piattaforma Unica, l'iscrizione è fatta in tre passi”. Eccoli.

1) Compilare la domanda

Al primo accesso - tramite sistema di identità digitale - sarà chiesto di confermare o completare i dati personali. Sarà quindi possibile iniziare a compilare la domanda di iscrizione, che si compone di tre sezioni, dove dovranno essere inseriti i dati dell’alunno, della famiglia e di almeno una scuola, quella di prima scelta. Le scuole indicate come seconda e terza scelta saranno coinvolte, una dopo l’altra, solo nel caso in cui la prima non abbia disponibilità di posti per il nuovo anno scolastico. Le sezioni della domanda possono essere compilate in tempi diversi: è possibile infatti salvare le informazioni inserite senza inoltrare la domanda.

2) Inoltrare la domanda Una volta completata la compilazione, si visualizza l'anteprima della domanda per verificare la correttezza dei dati inseriti A questo punto è possibile effettuare l'inoltro. La domanda sarà inviata alla scuola che indicata come prima scelta. Si riceverà un'email a conferma dell’invio. La domanda inoltrata non può essere modificata. Se devono essere fatte delle modifiche va contattata direttamente la scuola destinataria della domanda che potrà rimetterla a disposizione entro il termine delle iscrizioni.

3) Seguire l'iter della domanda

Una volta concluso il periodo delle iscrizioni, e quindi dopo il 10 febbraio 2024, la scuola di destinazione che ha preso in carico la domanda conferma l'accettazione oppure, in caso di indisponibilità di posti, indirizza alla scuola indicata come soluzione alternativa. A questo punto è possibile seguire l'iter della domanda dall'area riservata su Unica e tramite l'app Io.Tutti gli aggiornamenti sullo stato della domanda saranno ricevuti anche via email, fino alla conferma di accettazione.