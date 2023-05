A cavallo dello show fra cinema e musica live. E’ la rinascita del Sesana

Montecatini Terme (Pistoia), 27 maggio 2023 – Fare dell’ippodromo Sesana un grande parco dell’intrattenimento con ovviamente al centro il cavallo e le corse, ma con tante iniziative collaterali attorno: ristorante, chioschi, giochi per bambini, musica dal vivo, cinema all’aperto, perfino parrucchiere da uomo per barba e capelli e manicure per le signore. E’ questa la sfida che Snaitech, proprietaria dell’impianto, lancia per la nuova stagione (la numero 108) che si aprirà oggi pomeriggio. L’ippica italiana da tempo è in crisi, non di risultati perché i nostri cavalli, specialmente i trottatori, in Europa si fanno rispettare, ma semmai di pubblico. Anche la Toscana ha pagato un prezzo pesante in questi anni con la chiusura de Le Mulina a Firenze, il Casalone a Grosseto e Pian delle Fornaci a Siena. E’ invece riuscito a ripartire il Caprilli di Livorno, "l’ippodromo che guarda il mare", dopo un paio d’anni di stop che il 3 giugno darà il via alla sua stagione che avrà il suo clou con celeberrima "Coppa del Mare". Mentre per il Sesana la giornata di gala è come da tradizione fissata per la sera di Ferragosto con il gran premio "Città di Montecatini".

Per cercare di riportare pubblico negli ippodromi la parola d’ordine è diversificare. Un po’ come succede per gli stadi esteri, dove non si va solo per assistere alle partite di calcio, ma anche per cenare, guardare un film o fare shopping. Va letto in questo senso anche la dichiarazione del ministro dell’agricoltura Lollobrigida che nei giorni scorsi ha auspicato per l’ippodromo di San Rossore la possibilità di poter dotarsi di un impianto di illuminazione per disputare l’attività anche nel periodo estivo in notturna. Con il Sesana Snaitech ha spinto sull’acceleratore con un ricco programma che ha lo scopo di riportare le famiglie negli ippodromi, anche col rischio magari di far storcere il naso agli ippici storici che considerano gli ippodromi una sorta di "tempio laico" e vedono come "profanazione" qualsiasi cosa che vada al di là delle corse dei cavalli.

"Credo che questa nuova stagione all’ippodromo Sesana rappresenti un nuovo punto di partenza – dichiara Lorenzo Stoppini, direttore degli ippodromi Snaitech -. Abbiamo voluto apportare un differente approccio per gli appassionati e per il pubblico creando un calendario che, oltre alle corse, possa intrattenere anche il pubblico non prettamente ippico distinguendo la parte delle corse con le aree ludiche. Ogni giornata di corse, sia diurna che serale, ha in programma attività culturali, di animazione e musicali per allietare la permanenza dei visitatori. Ci saranno spazi dedicati ai bambini con spettacoli e giochi divertenti, mentre la novità di questa stagione è sicuramente il cinema all’aperto con la proiezione di film comici e commedie". Con la speranza che torni a salire una nuova... febbre da cavallo.