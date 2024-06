Arezzo, 13 giugno 2024 – Giornata mondiale del donatore di sangue 2024:

si illumina di rosso il Palazzo comunale di Civitella

In occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue - iniziativa globale per promuovere e diffondere la cultura della donazione e ringraziare tutti coloro che compiono questo prezioso gesto di altruismo - nelle serate del 13 e 14 giugno, il Comune di Civitella in Val di Chiana illuminerà di rosso la facciata del Palazzo comunale a Badia al Pino.

“Un gesto di valenza simbolica ma importante – commenta il Sindaco Andrea Tavarnesi – volto a sensibilizzare tutta la cittadinanza e ad esprimere un particolare ringraziamento al Gruppo Donatori di Sangue Fratres MonteCivi per l’attività portata avanti con impegno sull’intero territorio comunale”.

Dal 2004, il 14 giugno di ogni anno, ricorre la Giornata Mondiale del donatore di sangue promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità indetta per sensibilizzare la popolazione sull’importanza che i donatori di sangue rivestono per quanti necessitano di trasfusioni sicure.

Nel 2023 - anche a seguito della campagna di comunicazione istituzionale - è tornato a crescere il numero dei donatori di sangue giovani.

Per la prima volta da almeno dieci anni per i donatori compresi nella fascia d’età tra i 18 e i 45 anni si è riscontrato un aumento di circa 7 mila unità rispetto all’anno precedente. Nel mese di agosto, in particolare, periodo nel quale di regola si acutizza l’esigenza di sangue, nessuna Regione ha avuto bisogno di richiedere sangue, nemmeno quelle storicamente più bisognose.

Il risultato, sicuramente positivo, rientra, però, in una tendenza ultradecennale all’invecchiamento della popolazione. È necessario quindi promuovere costantemente il valore e l’importanza della donazione volontaria del sangue nella popolazione e soprattutto nei confronti dei giovani.

In continuità con le azioni di comunicazione realizzate lo scorso anno e per favorire il ricordo e la riconducibilità dei messaggi di solidarietà proposti dal Ministero, anche la campagna 2024 presenta il claim “Dona vita, dona sangue”. Un claim che sottolinea immediatamente il valore ed il fine ultimo della donazione, che è quello di salvare vite.