ARezzo, 16 novembre 2024 – Intitolato a Giorgio Cerbai il Palazzetto di San Lorentino

Si è svolta questa mattina la cerimonia di intitolazione a Giorgio Cerbai del palazzetto dello sport di San Lorentino, alla presenza delle massime autorità cittadine, dei familiari e di tanti rappresentanti del mondo dello sport e della scuola. L’intitolazione è stata deliberata dalla Giunta comunale lo scorso luglio, su proposta del presidente regionale del CONI Toscana e del delegato provinciale CONI di Arezzo. Il professor Cerbai, scomparso a maggio dello scorso anno, delegato provinciale CONI dal 1993 al 2021, è stato sempre al servizio dello sport e dell'associazionismo aretino che ha sostenuto con impegno, generosità, passione e dedizione e che ha promosso con competenza divenendone una guida imprescindibile. “Per lo sport aretino, e non solo, Giorgio Cerbai è senza dubbio stato un riferimento autorevole non soltanto per le sue competenze ma altrettanto per la testimonianza convinta di quei valori di lealtà e sana competizione che rappresentano l'anima dello sport che, grazie a lui, si è legato alla città, alle sue istituzioni, alla scuola e a tante realtà associative diverse. Doveroso intitolare a lui un luogo simbolo dello sport aretino come il palazzetto di San Lorentino”, ha dichiarato il sindaco Alessandro Ghinelli. “La sua attenzione alle giovani generazioni è senza dubbio il tratto distintivo della sua lunga esperienza di dirigente, convinto assertore del valore formativo ed educativo dello sport declinato in tutte le sue discipline. Ho avuto l’onore, e l’onere, di essere l’ultimo assessore allo sport a collaborare con lui e posso solo esprimere la mia gratitudine per un uomo che è stato un importantissimo ambasciatore e che mi ha introdotto nel mondo dello sport. Fu lui nell’ottobre 2020, ancora convalescente dal covid, a cercarmi per conoscermi e dare avvio ad una collaborazione breve ma proficua” ha commentato l’assessore Federico Scapecchi. “Nella coincidenza con la chiusura del quadriennio olimpico e con la giornata della consegna delle benemerenze CONI, grazie alla disponibilità e alla sensibilità dell’Amministrazione Comunale, intitoliamo la palestra di San Lorentino, già impianto CONI, al professor Giorgio Cerbai, figura indimenticabile dello sport aretino”, ha detto il delegato provinciale CONI Alberto Melis.