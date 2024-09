Insieme alla scoperta degli Etruschi. Musei e scavi si mettono in mostra

Settembre mese degli Etruschi. In Toscana tanti appuntamenti per conoscere questa civiltà e vedere dal vivo i luoghi dove hanno vissuto e i reperti restaurati negli ultimi anni. Sono diversi i Comuni che hanno aderito al bando del consiglio della Regione Toscana che ha finanziato con un contributo il progetto “Giornata degli Etruschi”.

A Vetulonia, grazie a una collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Firenze, le sale del Museo Civico Archeologico “Isidoro Falchi” sino a febbraio 2025 ospiteranno la mostra-evento “Il ritorno del condottiero: Principi etruschi nella Tomba del Duce di Vetulonia”, inaugurata in agosto. "Le gallerie della sezione topografica etrusca sono state svuotate – spiega annuncia Daniele Federico Maras, direttore del Maf – e, piuttosto che chiudere tutto il materiale archeologico in deposito, di comune accordo con il direttore regionale Musei nazionali Toscana Stefano Casciu, abbiamo deciso di riportare a Vetulonia i corredi della Tomba del Duce, per un periodo di tempo adeguato a rinsaldare il rapporto tra il nostro patrimonio e le comunità dei residenti e dei turisti, nel pieno spirito della Convenzione di Faro del 2005". Nella mostra ci sono opere di grande pregio come l’Arca d’argento del Principe condottiero Rachu Kakanas. Info e prenotazioni: 0564 927241 oppure e-mail: [email protected].

Al museo archeologico di Gonfienti a Campi Bisenzio (Firenze) dall’11 al 29 settembre si potrà fare un lungo viaggio in questo mondo. Fra gli appuntamenti di rilievo venerdì 13 (ore 21) con “la musica degli etruschi” e la partecipazione del musicista Stefano Cocco Cantini. Sabato 21 (ore 9,30) visita all’area di scavo di Gonfienti e all’esposizione di reperti del Mulino. Ingresso gratuito su prenotazione. Per informazioni: 055.8956701.

Il 21 settembre ad Asciano (Siena) trekking e visite guidate alla scoperta delle due necropoli etrusche del territorio: Poggio Pinci e Molinello. Alle 12 all’arrivo alla Necropoli di Poggio Pinci ci sarà la presentazione del sito. Nel pomeriggio ripartenza con bus navetta e arrivo al Museo Palazzo Corboli per la visita guidata alla Sezione Archeologia. Per info e prenotazioni: email: [email protected] oppure telefono 0577.714450.

Dal 9 al 12 settembre il Comune di Sinalunga (Siena) con la collaborazione del Gruppo Archeologico Sinalunghese, propone un laboratorio didattico “Vestire all’Etrusca, un viaggio nel tempo e nella moda”. Iscrizioni entro il 5 settembre: [email protected].

M. Serena Quercioli