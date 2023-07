Inseguire sogni è il segreto del successo

Qualunque cosa tu possa sognare di fare, incominciala. L’audacia ha in sé genio, potere e magia. Un mantra che Federica Segato si ripete da anni, almeno dal 2018, anno in cui sui suoi social ha iniziato a raccontare storie di donne che sono partite da zero e hanno costruito il loro successo.

«Ho sempre pensato che nella vita non sarei mai arrivata da nessuna parte. Ho passato molti anni a sminuirmi, a sentirmi sbagliata. Guardavo ai successi degli altri pensando che non avrei mai raggiunto dei simili traguardi. Ma poi tutto è cambiato. Ho cominciato a capire che nella vita, se hai un obiettivo, devi andare a prendertelo» - racconta sulla sua pagina Instagram @_federicasegato.

E quel cambio di marcia si è concretizzato quando su LinkedIn ha dato vita, insieme al socio Riccardo Secco, a ‘Career Leadhers’, una community che ispira le donne al successo. Popolata da donne di diverse età e professioni, che ogni giorno si confrontano per migliorarsi. All’età di 24 anni è stata selezionata da Forbes Italia tra gli under 30 del 2020 e ora il suo motto è: “Dum differtur, vita transcurrit“, “Mentre si rinvia, la vita trascorre. Ricordiamolo sempre.